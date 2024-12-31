تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 حيث نتابع مباراة آرسنال وبرينتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، كما نتابع مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي يحل فيها الإسماعيلي ضيفاً على مودرن سبورت، بينما يواجه البنك الأهلي فريق غزل المحلة، بالاضافة إلى ذلك لقاء الجبلين والجندل في دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 "01-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برينتفورد - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجبلين - الجندل 15:35 السعودية، 14:35 مصر السعودية الرياضية 1 مشعل الشمري

الدوري المصري - الجولة 7