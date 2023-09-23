جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Atlético vs Real MadridGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياأتليتكو مدريد v ريال مدريدأتليتكو مدريدريال مدريدباريس سان جيرمان v مارسيلياباريس سان جيرمانمارسيلياأرسنال v توتنهامأرسنالتوتنهامالدوري الإنجليزي الممتازسانت جورج v الأهليسانت جورجالأهليليفربول v وست هامليفربولوست هامتشيلسي v أستون فيلاتشيلسيأستون فيلا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في الدوري الإسباني والإنجليزي وباقي البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع يوم جديد من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد أن بدأت الجولة الجديدة عقب العودة من التوقف الدولي وخوض مباريات أوروبية.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 "24-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - خيتافي15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
رايو فاييكانو - فياريال17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
لاس بالماس - غرناطة19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
ريال بيتيس. -قاديش19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - توتنهام16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
برايتون - بورنموث16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
ليفربول. -وست هام16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
تشيلسي - أستون فيلا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
شيفيلد يونايتد - نيوكاسل18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إمبولي - إنتر13:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
أتالانتا - كالياري16:00 مصر والسعوديةStarz PLAY APP
أودينيزي - فيورنتينا16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
بولونيا - نابولي19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
تورينو - روما21:15 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باير ليفركوزن - هايدنهايم16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 English
أينتراخت فرانكفورت - فرايبورج18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميتز - ستراسبورج14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
لوهافر - كليرمون فوت16:00 مصر والسعوديةArena Sport
لانس - تولوز18:00 مصر والسعوديةArena Sport
مونبليييه - رين18:05 مصر والسعوديةArena Sport
باريس سان جيرمان - مارسيليا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سان جورج - الأهلي19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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