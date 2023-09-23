جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في الدوري الإسباني والإنجليزي وباقي البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع يوم جديد من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد أن بدأت الجولة الجديدة عقب العودة من التوقف الدولي وخوض مباريات أوروبية.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 "24-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - خيتافي 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 رايو فاييكانو - فياريال 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 لاس بالماس - غرناطة 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 ريال بيتيس. -قاديش 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - توتنهام 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 برايتون - بورنموث 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 ليفربول. -وست هام 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 تشيلسي - أستون فيلا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 شيفيلد يونايتد - نيوكاسل 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - إنتر 13:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - كالياري 16:00 مصر والسعودية Starz PLAY APP أودينيزي - فيورنتينا 16:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - نابولي 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - روما 21:15 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - هايدنهايم 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 English أينتراخت فرانكفورت - فرايبورج 18 :30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - ستراسبورج 14:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 لوهافر - كليرمون فوت 16:00 مصر والسعودية Arena Sport لانس - تولوز 18:00 مصر والسعودية Arena Sport مونبليييه - رين 18:05 مصر والسعودية Arena Sport باريس سان جيرمان - مارسيليا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

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