مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية بعد الفوز بدوري أبطال آسيا

تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2019، والذي يشارك فيه فرق كبيرة من جميع القارات على غرار ليفربول بطل أوروبا والترجي بطل إفريقيا

أحمد رضوان | تويتر

بعد طول انتظار فاز الهلال أخيرًا بدوري أبطال آسيا بعد ما يقرب من الربع قرن من الانتظار، خاض خلال نهائيين قاريين اقترب فيهما كثيرًا من حلم الآسيوية، لكن القدر منعه في المرتين من رفع الكأس.

اكتمل نصاب كاس العالم للأندية 2019 بفوز الأزرق بالآسيوية، لينضم بذلك إلى أبطال القارات الأخرى وبطل الدوري القطري السد ، وسيشارك في نسخة العام الحالي ليفربول كبطل لدوري أبطال أوروبا ، والترجي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا ، كذلك فلامينجو الذي فاز بكوبا ليبرتادوريس ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهينجين بطل أوقيانوسيا.

هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها الزعيم بالبطولة القارية الأهم في القارة الصفراء، وترجع الكأس الأولى إلى عام 1991، ثم غاب الموج الأزرق عن منصة التتويج القارية حتى عام 2000 عندما حقق البطولة الثانية.

وصل الهلال لنهائي بطولتي 2014 و2017 وحُفر اسمه في التاريخ كأكثر الفرق وصولاً لنهائي دوري أبطال آسيا ، لكنه خسرهما بطريقة دراماتيكية على يد سيدني بالنسبة للنهائي الأول، وأوراوا ريدز بالنسبة للنهائي الثاني.

وبعد فوز الموج الأزرق بالآسيوية لمرة الثالثة ووصوله لمونديال الأندية، يطلعك جول في هذا التقرير على مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية .

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2019

سيبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية من ربع النهائي، والذي سيكون فيه أمام منافس عربي قوي هو الترجي التونسي بطل أفريقيا، وفي حالة الخسارة سيخوض مباراة تحديد المركز الخامس، أما إذا فاز سيتأهل لنصف النهائي الذي سيواجه فيه فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

إذا انتصر الموج الأزرق على بطل كوبا ليبرتادوريس سيصعد للنهائي الذي قد يواجه فيه ليفربول، أما إذا خسر فسيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية

مباراة الهلال في ربع النهائي المباراة الموعد الملعب الهلال - الترجي السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441 ملعب جاسم بن حمد

مباراة تحديد المركز الخامس (في حالة خسارة الهلال) المباراة الموعد الملعب الهلال - (السد / هينجين) الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441 استاد خليفة الدولي

نصف النهائي ( في حالة فوز الهلال على الترجي) المباراة الموعد الملعب الهلال - فلامينجو الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441 استاد خليفة الدولي

مباراة تحديد المركز الثالث (في حالة خسارة الهلال من فلامينجو) المباراة الموعد الملعب الهلال - الخاسر من نصف النهائي الثاني السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441 استاد المدينة التعليمية

النهائي (في حالة فوز الهلال على فلامينجو) المباراة الموعد الملعب الهلال - الفائز في نصف النهائي الثاني السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441 استاد المدينة التعليمية

هل شارك الهلال في كأس العالم للأندية من قبل؟

ستكون هذه المشاركة هي الأولى للهلال في كأس العالم للأندية ، وذلك على الرغم من فوزه بدوري أبطال آسيا مرتين من قبل.

كانت النسخة الأولى لمونديال الأندية في نفس عام فوز الموج الأزرق بلقبه الآسيوي الثاني 2000، لكن النصر هو الذي شارك وليس الجار بالعاصمة الرياض، وذلك لأن قوانين البطولة آنذاك اقتضت بتأهل الفائز بالسوبر الآسيوي 1998 والذي كان من نصيب العالمي.