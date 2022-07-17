جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد وتفاصيل معسكر برمنجهام

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي 2022-23، جدول المباريات الودية للزعيم مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الهلال تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2022، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022 ودور مجموعات دوري أبطال آسيا.

فاز نادي الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الاتحاد، ونجح في العبور من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 25 أغسطس 2022، أما دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا فموعده هو فبراير 2022.

متى تبدأ تحضيرات الهلال لموسم 2022-23؟

يبدأ الهلال الإعداد للموسم الجديد في 23 يوليو 2022، وتبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين والتي تستمر حتى يوم 27 يوليو.

وبعد نهاية الفحوصات الطبية، وتدريبات اللياقة في الرياض، يستعد الموج الأزرق للسفر لخوض المعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر الهلال الإعدادي لموسم 2022-23؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للهلال هذا العام في إنجلترا، وتحديدًا مدينة برمنجهام وسيتضمن مباراتين للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يخوض الفريق مباراتين في الرياض عقب العودة من المعسكر الخارجي.

📄 بأربع ودّيات ومعسكر إعدادي في برمنغهام..

بطل الدوري يستعد للموسم القادم ⚽️💙#انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/3t06wsWYjh — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 28, 2022

ستطير بعثة نادي الهلال إلى برمنجهام في 28 يوليو 2022، أما موعد العودة فسيكون في 13 أغسطس، لمواصلة الاستعداد قبل انطلاق الدوري.

جدول مباريات الهلال التحضيرية لموسم 2022-23

أعلن نادي الهلال عبر صحفته الرسمية، عن خوضه أربع مباريات في فترة الإعداد هذا الموسم، ستكون أولهما أمام فريق ألميريا الإسباني يوم 7 أغسطس.