جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد وتفاصيل معسكر النمسا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي 2021-2022، جدول المباريات الودية للزعيم مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الهلال تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2021، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية تجاوزت الشهر بعد نهاية الدوري السعودي 2021 ودور مجموعات دوري أبطال آسيا.

فاز نادي الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الأخير، ونجح في العبور من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 12 أغسطس 2021 الموافق 4 محرم 1443، أما الدور الثاني من دوري الأبطال فموعده هو سبتمبر القادم.

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متى تبدأ تحضيرات الهلال للموسم الجديد؟

بدأ الهلال بالفعل الإعداد للموسم الجديد في 5 يوليو 2021، وبدأت بالفحوصات الطبية للاعبين التي استمرت لثلاثة أيام، بدءًا من 6 وحتى 8 يوليو.

بعد انتهاء الفحوصات الطبية، بدأت تدريبات اللياقة في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، وذلك قبل السفر للمعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر الهلال الإعدادي للموسم الجديد؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للهلال هذا العام في النمسا، وسيتضمن 5 مبارياتٍ ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ستطير بعثة نادي الهلال للنمسا في 12 يوليو 2021، أما موعد العودة فسيكون في أغسطس قبل أيام من بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد

قبل السفر للنمسا بيومٍ واحد، واجه الهلال التعون وديًا في ستاد النادي، وبعد ذلك سيخوض 5 مبارياتٍ في المعسكر الخارجي .

أولى المواجهات الودية ستكون يوم الأحد 18 يوليو أمام بينزجاو النمساوي ثم سيلعب أمام زيليزنيكار بانسيفو الصربي يوم 22 يوليو، على أن تحدد باقي الفرق لاحقًا.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - التعاون الأحد 11 يوليو 2021،

1 ذو الحجة 1442 3-2 ستاد نادي الهلال الهلال - بينزجاو الأحد 18 يوليو 2021،

18:00 السعودية - بيشوفشوفن الهلال - زيليزنيكار بانسيفو الخميس 22 يوليو 2021،

18:30 السعودية - سيبودين الهلال - يحدد لاحقًا الأحد 25 يوليو 2021، - يحدد لاحقًا الهلال - إيبار الخميس 30 يوليو 2021،

18:30 السعودية - يحدد لاحقًا الهلال - يحدد لاحقًا الأحد 1 أغسطس 2021، - يحدد لاحقًا

لم يعلن الهلال حتى الآن عن وجود قناة مخصصة لنقل كافة مباريات معسكره التحضيري، ولكن أعلن يوم السبت 17 يوليو، عن نقل مباراة الفريق الودية أمام بينزجاو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ويمكن الوصول إليها من هنا.