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Al-Awwal Park - Al-Nassr FansGetty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يدخل النصر منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار تحقيق اللقب، ومواصلة البناء على التفوق المحلي الذي حققه الموسم الماضي.

النصر يدخل البطولة تحت قيادة فنية للأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2026، ويطمع في استعادة اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ عام 1990.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل النصر مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة الدرعية في الثامن عشر من أغسطس 2026، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
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الفتح
الفتح

نظام كأس الملك السعودي 2026-2027

تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027

المرحلةالتاريخ
دور الـ3216 - 19 أغسطس/أوت 2026
دور الـ1619 - 20 أكتوبر/تشرين أول 2026
ربع النهائي22 - 23 فبراير/شباط 2025
نصف النهائي4 - 5 مايو/أيار 2026
النهائيلم يحدد بعد

ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.

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جدول مباريات النصر في كأس الملك السعودي 2026-2027

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
32الدرعية - النصرالثلاثاء 18 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-مدينة الأمير فيصل بن فهد

سجل النصر في كأس الملك السعودي عبر التاريخ

الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويج
النصر61974، 1976، 1981، 1986، 1987، 1990
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