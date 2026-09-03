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imago-sport-1082089096.jpgAnadolu Agency
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

النصر
دوري أبطال آسيا النخبة
العين ضد النصر
العين
النصر ضد نيفتشي
نيفتشي
النصر ضد الوصل
الوصل
باختاكور ضد النصر
باختاكور
النصر ضد السد
السد
الغرافة ضد النصر
الغرافة
النصر ضد الشمال
الشمال
شباب أهلي دبي ضد النصر
شباب أهلي دبي
المملكة العربية السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027...

يستعد النصر السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

النصر هو حامل لقب دوري روشن السعودي، وفي موسم قد يكون الأخير لكريستيانو رونالدو يرغب في التتويج باللقب القاري الأول له مع العالمي.

وكان النصر قريبًا من تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، لكن خسر النهائي لصالح جامبا أوساكا.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات النصر عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - النصرالثلاثاء 15 سبتمبر 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 هزاع بن زايد
النصر - نيفتشيالإثنين 12 أكتوبر 2026
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات		 الأول بارك
النصر - الوصلالإثنين 26 أكتوبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 الأول بارك
باختاكور - النصرالإثنين 2 نوفمبر 2026
17:45 السعودية، 18:45 الإمارات		 ملعب باختاكور
النصر - السدالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 الأول بارك
الغرافة - النصرالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		  ملعب ثاني بن جاسم
النصر - الشمالالإثنين 8 فبراير 2027
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 الأول بارك
شباب الأهلي - النصرالإثنين 15 فبراير 2027
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 راشد

جدول ترتيب النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1الأهلي00000000
2العين00000000
3الغرافة00000000
4الهلال00000000
5الاتحاد00000000
6النصر00000000
7القادسية00000000
8القوة الجوية00000000
9السد00000000
10الشمال00000000
11الوصل00000000
12استقلال00000000
13باختاكور00000000
14نيفتشي00000000
15شباب الأهلي00000000
16تراكتور00000000
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