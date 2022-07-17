جدول مباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد وتفاصيل معسكر ماربيا
بدأ النصر تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2022، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022.
كان الموسم المنصرم كارثيًا على النصر، فقد أنهى الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة، ولكنه ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثالث.
وتستهدف إدارة وجماهير النصر، أن يتحسن وضع الفريق في الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني رودي جارسيا، مع التدعيمات التي تقوم بها إدارة العالمي في الصيف.
اختيارات المحررين
ويبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 25 أغسطس 2022، أما دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا فموعده هو فبراير 2022.
متى تبدأ تحضيرات النصر لموسم 2022-23؟
يبدأ النصر الإعداد للموسم الجديد في يوليو 2022، وتبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين، ثم السفر لخوض المعسكر الخارجي.
أين يقام معسكر النصر الإعدادي لموسم 2022-23؟
سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للنصر هذا العام في إسبانيا، وتحديدًا ماربيا وسيتضمن مباراتين للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد
ستطير بعثة نادي النصر إلى ماربيا يوم 21 يوليو 2022، أما موعد العودة فسيكون في أغسطس، لمواصلة الاستعداد قبل انطلاق الدوري.
جدول مباريات النصر التحضيرية لموسم 2022-23
يفتتح النصر مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، أمام لاس بالماس يوم الجمعة 29 يوليو، على ملعب لاكوينتا.
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
النصر - لاس بالماس
الجمعة 29 يوليو 2022
-
لاكوينتا