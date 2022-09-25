جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

بعد غياب استمر حوالي 8 سنوات، نجح نادي ألميريا في العودة أخيرًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في التاريخ.
تطور نادي ألميريا منذ استحواذ تركي آل الشيخ أسهمه منذ أعوام، وكان قريبًا في السنوات الثلاث الأخيرة من الصعود لكنه كان يتوقف في الملحق.
وفي هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ألميريا في الدوري الإسباني؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات ألميريا في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مبارياته ضد ريال مدريد وبرشلونة.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
بدأ ألميريا مهمته في الموسم الجديد داخل قواعده، حيث واجه ريال مدريد على ملعب ألعاب البحر المتوسط، على أن تكون مباراة الدور الثاني في الجولة 32.
فيما سيواجه ألميريا برشلونة في الجولة 13 خلال الدور الأول على ملعب كامب نو، قبل استضافته الكتلان في الجولة 23 في الدور الثاني.
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
ألميريا - ريال مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022،
2-1
ملعب ألعاب البحر المتوسط
2
إلتشي - ألميريا
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-1
مانويل مارتينيز فاليرو
3
ألميريا - إشبيلية
السبت 27 أغسطس 2022،
1-2
ملعب ألعاب البحر المتوسط
4
بلد الوليد - ألميريا
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
0-1
نويفو زوريا
5
ألميريا - أوساسونا
الإثنين 12 سبتمبر 2022،
1-0
ملعب ألعاب البحر المتوسط
6
ريال مايوركا - ألميريا
السبت 17 سبتمبر 2022،
0-1
إيبيروستار
7
أتلتيك بيلباو - ألميريا
الجمعة 30 سبتمبر 2022،
سان ماميس
8
ألميريا - رايو فاييكانو
السبت 8 أكتوبر 2022،
ملعب ألعاب البحر المتوسط
9
ريال بيتيس - ألميريا
16 أكتوبر 2022
بينيتو فيامارين
10
ألميريا - جيرونا
19 أكتوبر 2022
ملعب ألعاب البحر المتوسط
11
فياريال - ألميريا
23 أكتوبر 2022
لا سيراميكا
12
ألميريا - سيلتا فيجو
30 أكتوبر 2022
ملعب ألعاب البحر المتوسط
13
برشلونة - ألميريا
6 نوفمبر 2022
كامب نو
14
ألميريا - خيتافي
9 نوفمبر 2022
ملعب ألعاب البحر المتوسط
15
قادش - ألميريا
31 ديسمبر 2022
رامون دي كارانزا
16
ألميريا - ريال سوسييداد
8 يناير 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
17
ألميريا - أتلتيكو مدريد
15 يناير 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
18
فالنسيا - ألميريا
22 يناير 2023
ميستايا
19
ألميريا - إسبانيول
29 يناير 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
20
رايو فاييكانو - ألميريا
5 فبراير 2023
تيريزا ريفيرو
21
ألميريا - ريال بيتيس
12 فبراير 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
22
جيرونا - ألميريا
19 فبراير 2023
مونتيليفي
23
ألميريا - برشلونة
26 فبراير 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
24
ألميريا - فياريال
5 مارس 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
25
إشبيلية - ألميريا
12 مارس 2023
رامون سانشيز
26
ألميريا - قادش
19 مارس 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
27
سيلتا فيجو - ألميريا
2 أبريل 2023
بالايدوس
28
ألميريا - فالنسيا
9 أبريل 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
29
أتلتيكو مدريد - ألميريا
16 أبريل 2023
ميتروبوليتانو
30
ألميريا - أتلتيك بيلباو
23 أبريل 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
31
خيتافي - ألميريا
26 أبريل 2023
ألفونسو بيريز
32
ريال مدريد - ألميريا
30 أبريل 2023
سانتياجو بيرنابيو
33
ألميريا - إلتشي
3 مايو 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
34
أوساسونا - ألميريا
14 مايو 2023
إل سادار
35
ألميريا - ريال مايوركا
21 مايو 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
36
ريال سوسييداد - ألميريا
24 مايو 2023
أنويتا
37
ألميريا - بلد الوليد
28 مايو 2023
ملعب ألعاب البحر المتوسط
38
إسبانيول - ألميريا
4 يونيو 2023
ياور 8
ترتيب ألميريا في الدوري الإسباني
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
ريال مدريد
6
6
0
0
17
6
+11
18
2
برشلونة
6
5
1
0
18
1
+17
16
3
ريال بيتيس
6
5
0
1
10
4
+6
15
4
أتلتيك بيلباو
6
4
1
1
12
4
+8
13
5
أوساسونا
6
4
0
2
7
5
+2
12
6
فياريال
6
3
2
1
10
2
+8
11
7
أتلتيكو مدريد
6
3
1
2
10
6
+4
10
8
ريال سوسييداد
6
3
1
2
7
8
-1
10
9
فالنسيا
6
3
0
3
10
5
+5
9
10
مايوركا
6
2
2
2
6
7
-1
8
11
جيرونا
6
2
1
3
7
7
0
7
12
رايو فاييكانو
6
2
1
3
7
8
-1
7
13
سيلتا فيجو
6
2
1
3
8
13
-5
7
14
خيتافي
6
2
1
3
6
12
-6
7
15
إشبيلية
6
1
2
3
7
11
-4
5
16
ألميريا
6
1
1
4
4
7
-3
4
17
إسبانيول
6
1
1
4
7
12
-5
4
18
بلد الوليد
6
1
1
4
3
11
-8
4
19
قادش
6
1
0
5
1
14
-13
3
20
إلتشي
6
0
1
5
2
16
-14
1
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