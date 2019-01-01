جدول مباريات وترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات الزمالك في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

ندى الشافعي

كان الموسم الماضى للزمالك موسم مميز فى بدايته، حيث كان الفارس الأبيض متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري، حتى اعتقد جماهيره أنه على وشك الفوز باللقب الرابع عشر، قبل أن يخيب لاعبى الفريق ظنون جماهيرهم بضياع اللقب فى المباريات الختامية، وكذلك خسارته من غريمه التقليدى النادى الأهلي ، وأنهى الفارس الأبيض الدورى فى المركز الثانى ليحجز مكانه فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

لكن ظهر الفريق بشكل مختلف مع اقتراب الموسم الجديد من الدوري المصري 2019-20، فقد حصد ملوك ميت عقبه ثلاث بطولات قابله للزياده هذا الموسم، فقد فاز الزمالك بكأس السوبر المصرى السعودى وكأس مصر، وكان أهمها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا الفارس الأبيض في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي وبريميو دي أجوستو وزيسكو يونايتد، ووصل أبناء ميت عقبة لهذا الدور بعد تخطي جينيراسيون فوت في الدور الأول، وبعد بداية نسخة جديدة من البطولة الأقوى في القارة السمراء يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات الزمالك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

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جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

استهل الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق ديكيداها بسبعة أهدافٍ نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، ثم فاز عليه في الإياب بنصف دستة أهداف، وفي الدور الأول خسر الفارس الأبيض من جينراسيون فيوت بهدفين لهدف في الذهاب، لكنه عاد في النتيجة في الإياب وفاز بهدفٍ نظيف وضعه في دور المجموعات.

كانت بداية الفارس الأبيض لدور المجموعات كارثية، حيث خسر من مازيمبي بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه نهض وانتصر على بريميو دي أجوستو في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، لكنه سقط في اللقاء الثالث بالتعادل الإيجابي أمام زيسكو يونايتد.

المباراة الموعد النتيجة الدور ديكيداها - الزمالك الجمعة 16 أغسطس 2019،

15 ذو الحجة 1440 7-0 التمهيدي الزمالك - ديكيداها السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440 0-6 التمهيدي جينراسيون فوت - الزمالك السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441 1-2 الأول الزمالك - جينراسيون فوت الخميس 24 أكتوبر 2019،

25 صفر 1441 0-1 الأول مازيمبي - الزمالك السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441 0-3 المجموعات الزمالك - بريميو دي أجوستو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441 0-2 المجموعات زيسكو يونايتد - الزمالك السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأولى 1441 1-1 المجموعات الزمالك - زيسكو يونايتد الجمعة 10 يناير 2020،

15 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية المجموعات الزمالك - مازيمبي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية المجموعات بريميو دي أجوستو - الزمالك السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية المجموعات

ترتيب الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20