جدول مباريات الدوري القطري الجولة 21، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 21 من الدوري القطري 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تنطلق منافسات الجولة 21 من دوري نجوم قطر يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، الموافق 23 ذو الحجة 1441، بعدد من المباريات المثيرة والممتعة كما جرت العادة.

اشتد صراع المنافسة على درع الدوري بعد الهزيمة التي تلقاها الدحيل في قمة الكرة القطرية على يد السد بالجولة الماضية، ما جعل الفارق يتقلص بينه وبين الريان الوصيف إلى نقطة وحيدة، و5 نقاط عن الزعيم.

الجولة ستُفتتح يوم الخميس بمباراة قوية ستجمع بين السيلية والعربي، ثم يلتقي الأهلي والوكرة على أن يكون الختام بمباراة كبيرة مرتقبة بين السد ونادي قطر.

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يوم الجمعة سيشهد مباراة الغرافة وأم صلال، ثم تأتي سيحاول الدحيل مداواة جراحه عندما يلتقي مع الخور، على أن تختتم الجولة بمباراة الشحانية والريان.

الآن نتعرف سويًا على مباريات الجولة 21 من دوري نجوم قطر، القنوات الناقلة والترتيب.

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جدول مباريات الدوري القطري - الجولة 21:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السيلية - العربي الخميس 13 أغسطس 2020،

23 ذو الحجة 1441،

16:00 قطر والسعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس ستاد الجنوب الأهلي - الوكرة الخميس 13 أغسطس 2020،

23 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس ستاد الجنوب السد - نادي قطر الخميس 13 أغسطس 2020،

23 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس جاسم بن حمد الغرافة - أم صلال الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

16:00 قطر والسعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس ستاد الجنوب الخور - الدحيل الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس جاسم بن حمد الريان - الشحانية الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports

الدوري والكأس ستاد الجنوب

ما هي القنوات الناقلة للدوري القطري؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورتس وكذلك قنوات الدوري والكأس القطرية هما الناقلتان لمباريات دوري نجوم قطر.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 21 من الدوري القطري.

ترتيب الدوري القطري: