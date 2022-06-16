جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 6 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فولهام 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ليدز يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 نوتينجهام 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ساوثامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 18 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 19 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0 20 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى