مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 30 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

يعتبر الدوري الإيطالي من أهم دوريات كره القدم في العالم وأكثرها جماهيرية، حيث يضم مجموعة من أشهر أندية ولاعبي العالم.

بعد العودة القوية لمنافسات الكالتشيو يترقب عشاق الأندية الإيطالية المختلفة نتائج فرقهم المفضلة، ومازالت المنافسة على البطولة قائمة حتى الآن ولم تحسم بعد.

تبدا الجوله 30 من الدوري الايطالي يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، وتشهد مجموعة من المباريات القوية، حيث يواجه متصدر الدوري يوفنتوس نادي تورينو صاحب المركز 15، وعلى الرغم من فارق الإمكانيات يخوض السيدة العجوز المباراة بكامل قوته سعياً للحفاظ على القمة.

المزيد من الفرق

ويواجه ساسوولو صاحب المركز 12 نادي ليتشي صاحب المركز 18، وتعد مباراة تحصيل حاصل للأول حيث أنه في المنطقة الدافئة بينما يريد الثاني الهروب من القاع بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

ويواجه نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس ، نادي ميلان صاحب المركز السابع، وتعد تلك المباراة من أقوى مباريات الجولة، كما تستأنف مباريات الجولة 30 بمواجهة نادي إنتر الذي يزاحم النسور على المركز الثاني مع نادي بولونيا، وبريشيا الذي يتذيل الجدول مع نادي هيلاس فيرونا.

ويلتقي نادي بارما مع فيرونتينا، كما يواجه نادي أودينيزي نادي جنوي، ويلتقي نادي سامبدوريا مع نادي سبال، وكالياري مع أتالانتا، وأخيرًا يواجه نادي نابولي نادي روما في واحدة من المباريات القوية، حيث يحتل الذئاب المركز الخامس برصيد 48 نقطة ويليه مباشرةً أبناء الجنوب برصيد 45 نقطة في المركز السادس مما يزيد من حساسية المباراة وأهميتها لكل من الفريقين.

يتوقع الجميع أن تكون هذه الجولة من الجولات الحاسمة في بطولة الدوري الإيطالي ، لذلك يسعى يوفنتوس للفوز و الحفاظ على فارق النقاط بينه و بين غريمه لاتسيو الذي يأتي خلفه بفارق قليل من النقاط.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - تورينو السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 4 استاد أليانز ساسوولو - ليتشي السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 استد مابي لاتسيو - ميلان السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أوليمبيكو الإنتر - بولونيا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 4 جيوزيبي مياتزا بريشيا - هيلاس فيرونا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 ماريو ريجامونتي كالياري - أتالانتا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 ساردينيا أرينا بارما - فيورنتينا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 إينيو تارديني سامبدوريا - سبال الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 لويجي فيراريس أودينيزي - جنوى الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 داتشيا أرينا نابولي - روما الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان باولو

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي 2020.

أبرز الغائبين عن الجولة 30 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف دافيد أوسبينا - نابولي فيليبي كايسيدو - لاتسيو نيكولو زانيولو - روما تشيرو إيموبيلي - لاتسيو ليو دوارتي - ميلان ميلان شكرينيار - الإنتر ميريح ديميريل - يوفنتوس سيموني بيروتي - روما سامي خضيرة - يوفنتوس روجيريو - ساسوولو أليكس ساندرو - يوفنتوس لوكا بيليجريني - كالياري جورجيو كيليني - يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا ماتيا دي شيليو - يوفنتوس هيرناني - بارما كيفين مالكويه - نابولي مورتين ثورسبي - سامبدوريا ألان - نابولي ماركو داليساندرو - سبال ستيفانو سينسي - إنتر لاسي شونه - جنوى ماتياس فيسينو - إنتر لا يوجد دانييلي بازيلي - تورينو لا يوجد سيناد لوليتش - لاتسيو لا يوجد آدم ماروشيتش - لاتسيو لا يوجد لويز فيليبي - لاتسيو لا يوجد بوبي أديكاني - لاتسيو لا يوجد راؤول مورو - لاتسيو لا يوجد ماتيو موساكيو - ميلان لا يوجد سامو كاستييخو - ميلان لا يوجد فيكتور موسيس - إنتر لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: