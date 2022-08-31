جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الثانية والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس 2022، على أن يتنهي موسم 2022-23 من "لا ليجا" في الأسبوع الأول من يونيو 2023.

ريال مدريد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن استغلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ، وتمكن النادي الملكي من اقتناص اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

وهبطت أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وصعد بدلًا منها ألميريا، وجيرونا، وبلد الوليد.

وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف فقط، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2022، بسبب التوقف الدولي.

فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 23 يونيو 2022، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

قرعة الدوري الإسباني .. ديربي مبكر والكشف عن موعد الكلاسيكو

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2032، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

ريال مدريد

3

3

0

0

9

3

+6

9

2

ريال بيتيس

3

3

0

0

6

1

+5

9

3

برشلونة

3

2

1

0

8

1

+7

7

4

أتلتيك بيلباو

3

2

1

0

5

0

+5

7

5

فياريال

3

2

1

0

5

0

+5

7

6

أتلتيكو مدريد

3

2

0

1

4

2

+2

6

7

أوساسونا

3

2

0

1

4

2

+2

6

8

ريال سوسييداد

3

2

0

1

3

4

-1

6

9

مايوركا

3

1

1

1

3

2

+1

4

10

ألميريا

3

1

1

1

4

4

0

4

11

رايو فاييكانو

3

1

1

1

2

2

0

4

12

سيلتا فيجو

3

1

1

1

4

6

-2

4

13

جيرونا

3

1

0

2

3

3

0

3

14

فالنسيا

3

1

0

2

1

2

-1

3

15

إشبيلية

3

0

1

2

3

5

-2

1

16

إسبانيول

3

0

1

2

3

7

-4

1

17

إلتشي

3

0

1

2

1

5

-4

1

18

خيتافي

3

0

1

2

1

6

-5

1

19

بلد الوليد

3

0

1

2

1

8

-7

1

20

قادش

3

0

0

3

0

7

-7

0

 ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

سيلتا فيجو - قادش

الجمعة 2 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

بالايدوس

ريال مايوركا - جيرونا

السبت 3 سبتمبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية

إيبيروستار

ريال مدريد - ريال بيتيس

السبت 3 سبتمبر 2022،
16:15 مصر، 17:15 السعودية

سانتياجو برنابيو

ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد

السبت 3 سبتمبر 2022،
18:30 مصر، 19:30 السعودية

أنويتا

إشبيلية - برشلونة

السبت 3 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

رامون سانشيز بيثخوان

أوساسونا - رايو فاييكانو

الأحد 4 سبتمبر 2022،
14:00 مصر، 15:00 السعودية

أل سادار

أتلتيك بيلباو - إسبانيول

الأحد 4 سبتمبر 2022،
16:15 مصر، 17:15 السعودية

سان ماميس

فياريال - إلتشي

الأحد 4 سبتمبر 2022،
18:30 مصر، 19:30 السعودية

لا سيراميكا

فالنسيا - خيتافي

الأحد 4 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

ميستايا

بلد الوليد - ألميريا

الإثنين 5 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

نيوفو جوسي زورييلا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

جيرونا - سيلتا فيجو

الجمعة 26 أغسطس 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

1-0

مونتيليفي

ريال بيتيس - أوساسونا

الجمعة 26 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

0-1

بينتو فيامارين

إلتشي - ريال سوسييداد

السبت 27 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

1-0

مانويل مارتينيز فاليرو

رايو فاييكانو - ريال مايوركا

السبت 27 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

2-0

تيريزا ريفيرو

ألميريا - إشبيلية

السبت 27 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

1-2

ألعاب البحر المتوسط

خيتافي - فياريال

الأحد 28 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

0-0

كولسيوم الفونسو بيريز

برشلونة - بلد الوليد

الأحد 28 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

0-4

كامب نو

إسبانيول - ريال مدريد

الأحد 28 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

3-1

باور 8

قادش - أتلتيك بيلباو

الإثنين 29 أغسطس 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

4-0

رامون دي كارانزا

فالنسيا - أتلتيكو مدريد

الإثنين 29 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

1-0

ميستايا

 جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إسبانيول - رايو فاييكانو

الجمعة 19 أغسطس 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

2-0

كورنيلا إل برات

إشبيلية - بلد الوليد

الجمعة 19 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

1-1

رامون سانشيز

أوساسونا - قادش

السبت 20 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

0-2

إل سادار

مايوركا - ريال بيتيس

السبت 20 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

2-1

إيبيروستار

سيلتا فيجو - ريال مدريد

السبت 20 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

4-1

بالايدوس

أتلتيك بيلباو - فالنسيا

الأحد 21 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

0-1

سان ماميس

أتلتيكو مدريد - فياريال

الأحد 21 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

2-0

واندا ميتروبوليتانو

ريال سوسييداد - برشلونة

الأحد 21 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

4-1

أنويتا

إلتشي - ألميريا

الإثنين 22 أغسطس 2022،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

1-1

مانويل مارتينيز فاليرو

جيرونا - خيتافي

الإثنين 22 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

1-3

مونتيليفي

 جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

أوساسونا - إشبيلية

الجمعة 12 أغسطس 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

1-2

إل سادار

سيلتا فيجو - إسبانيول

السبت 13 أغسطس 2022،
17:15 مصر، 18:15 السعودية

2-2

بالايدوس

بلد الوليد - فياريال

السبت 13 أغسطس 2022،
19:00 مصر، 20:00 السعودية

3-0

خوسيه زوريلا

برشلونة - رايو فاييكانو

السبت 13 أغسطس 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

0-0

كامب نو

قادش - ريال سوسييداد

الأحد 14 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

1-0

رامون دي كارنازا

فالنسيا - جيرونا

الأحد 14 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

0-1

ميستايا

ألميريا - ريال مدريد

الأحد 14 أغسطس 2022،
22:00 مصر، 23:00 السعودية

2-1

ملعب ألعاب البحر المتوسط

أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا

الإثنين 15 أغسطس 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية

0-0

سان ماميس

خيتافي - أتلتيكو مدريد

الإثنين 15 أغسطس 2022،
19:30 مصر، 20:30 السعودية

3-0

كوليسيوم ألفونسو بيريز

ريال بيتيس - إلتشي

الإثنين 15 أغسطس 2022،
21:30 مصر، 22:30 السعودية

0-3

بينيتو فيامارين