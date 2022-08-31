جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

تنطلق النسخة الثانية والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس 2022، على أن يتنهي موسم 2022-23 من "لا ليجا" في الأسبوع الأول من يونيو 2023.
ريال مدريد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن استغلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ، وتمكن النادي الملكي من اقتناص اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.
وهبطت أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وصعد بدلًا منها ألميريا، وجيرونا، وبلد الوليد.
وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف فقط، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2022، بسبب التوقف الدولي.
فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.
وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 23 يونيو 2022، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.
قرعة الدوري الإسباني .. ديربي مبكر والكشف عن موعد الكلاسيكو
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2032، القنوات الناقلة والترتيب.
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
1
ريال مدريد
3
3
0
0
9
3
+6
9
2
ريال بيتيس
3
3
0
0
6
1
+5
9
3
برشلونة
3
2
1
0
8
1
+7
7
4
أتلتيك بيلباو
3
2
1
0
5
0
+5
7
5
فياريال
3
2
1
0
5
0
+5
7
6
أتلتيكو مدريد
3
2
0
1
4
2
+2
6
7
أوساسونا
3
2
0
1
4
2
+2
6
8
ريال سوسييداد
3
2
0
1
3
4
-1
6
9
مايوركا
3
1
1
1
3
2
+1
4
10
ألميريا
3
1
1
1
4
4
0
4
11
رايو فاييكانو
3
1
1
1
2
2
0
4
12
سيلتا فيجو
3
1
1
1
4
6
-2
4
13
جيرونا
3
1
0
2
3
3
0
3
14
فالنسيا
3
1
0
2
1
2
-1
3
15
إشبيلية
3
0
1
2
3
5
-2
1
16
إسبانيول
3
0
1
2
3
7
-4
1
17
إلتشي
3
0
1
2
1
5
-4
1
18
خيتافي
3
0
1
2
1
6
-5
1
19
بلد الوليد
3
0
1
2
1
8
-7
1
20
قادش
3
0
0
3
0
7
-7
0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني
تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الرابعة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
سيلتا فيجو - قادش
الجمعة 2 سبتمبر 2022،
بالايدوس
ريال مايوركا - جيرونا
السبت 3 سبتمبر 2022،
إيبيروستار
ريال مدريد - ريال بيتيس
السبت 3 سبتمبر 2022،
سانتياجو برنابيو
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد
السبت 3 سبتمبر 2022،
أنويتا
إشبيلية - برشلونة
السبت 3 سبتمبر 2022،
رامون سانشيز بيثخوان
أوساسونا - رايو فاييكانو
الأحد 4 سبتمبر 2022،
أل سادار
أتلتيك بيلباو - إسبانيول
الأحد 4 سبتمبر 2022،
سان ماميس
فياريال - إلتشي
الأحد 4 سبتمبر 2022،
لا سيراميكا
فالنسيا - خيتافي
الأحد 4 سبتمبر 2022،
ميستايا
بلد الوليد - ألميريا
الإثنين 5 سبتمبر 2022،
نيوفو جوسي زورييلا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الثالثة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
جيرونا - سيلتا فيجو
الجمعة 26 أغسطس 2022،
1-0
مونتيليفي
ريال بيتيس - أوساسونا
الجمعة 26 أغسطس 2022،
0-1
بينتو فيامارين
إلتشي - ريال سوسييداد
السبت 27 أغسطس 2022،
1-0
مانويل مارتينيز فاليرو
رايو فاييكانو - ريال مايوركا
السبت 27 أغسطس 2022،
2-0
تيريزا ريفيرو
ألميريا - إشبيلية
السبت 27 أغسطس 2022،
1-2
ألعاب البحر المتوسط
خيتافي - فياريال
الأحد 28 أغسطس 2022،
0-0
كولسيوم الفونسو بيريز
برشلونة - بلد الوليد
الأحد 28 أغسطس 2022،
0-4
كامب نو
إسبانيول - ريال مدريد
الأحد 28 أغسطس 2022،
3-1
باور 8
قادش - أتلتيك بيلباو
الإثنين 29 أغسطس 2022،
4-0
رامون دي كارانزا
فالنسيا - أتلتيكو مدريد
الإثنين 29 أغسطس 2022،
1-0
ميستايا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
إسبانيول - رايو فاييكانو
الجمعة 19 أغسطس 2022،
2-0
كورنيلا إل برات
إشبيلية - بلد الوليد
الجمعة 19 أغسطس 2022،
1-1
رامون سانشيز
أوساسونا - قادش
السبت 20 أغسطس 2022،
0-2
إل سادار
مايوركا - ريال بيتيس
السبت 20 أغسطس 2022،
2-1
إيبيروستار
سيلتا فيجو - ريال مدريد
السبت 20 أغسطس 2022،
4-1
بالايدوس
أتلتيك بيلباو - فالنسيا
الأحد 21 أغسطس 2022،
0-1
سان ماميس
أتلتيكو مدريد - فياريال
الأحد 21 أغسطس 2022،
2-0
واندا ميتروبوليتانو
ريال سوسييداد - برشلونة
الأحد 21 أغسطس 2022،
4-1
أنويتا
إلتشي - ألميريا
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-1
مانويل مارتينيز فاليرو
جيرونا - خيتافي
الإثنين 22 أغسطس 2022،
1-3
مونتيليفي
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أوساسونا - إشبيلية
الجمعة 12 أغسطس 2022،
1-2
إل سادار
سيلتا فيجو - إسبانيول
السبت 13 أغسطس 2022،
2-2
بالايدوس
بلد الوليد - فياريال
السبت 13 أغسطس 2022،
3-0
خوسيه زوريلا
برشلونة - رايو فاييكانو
السبت 13 أغسطس 2022،
0-0
كامب نو
قادش - ريال سوسييداد
الأحد 14 أغسطس 2022،
1-0
رامون دي كارنازا
فالنسيا - جيرونا
الأحد 14 أغسطس 2022،
0-1
ميستايا
ألميريا - ريال مدريد
الأحد 14 أغسطس 2022،
2-1
ملعب ألعاب البحر المتوسط
أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا
الإثنين 15 أغسطس 2022،
0-0
سان ماميس
خيتافي - أتلتيكو مدريد
الإثنين 15 أغسطس 2022،
3-0
كوليسيوم ألفونسو بيريز
ريال بيتيس - إلتشي
الإثنين 15 أغسطس 2022،
0-3
بينيتو فيامارين