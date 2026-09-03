جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

الأهلي هو حامل لقب آخر نسختين في دوري أبطال آسيا للنخبة، والفريق الوحيد الذي حقق البطولة بنظامها الجديد.

ويبحث عن تحقيق رقم قياسي بالفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنّ شكل الفريق بعد رحيل ماتياس يايسله مقلق في بداية الموسم الحالي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات الأهلي عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - باختاكور الإثنين 14 سبتمبر 2026

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات الإنماء الوصل - الأهلي الإثنين 12 أكتوبر 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات زعبيل الأهلي - الغرافة الإثنين 26 أكتوبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الإنماء السد - الأهلي الإثنين 2 نوفمبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات جاسم بن حمد الشمال - الأهلي الإثنين 23 نوفمبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات البيت الأهلي - شباب الأهلي الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الإنماء نيفتشي - الأهلي الثلاثاء 9 فبراير 2027

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات استقلال الأهلي - العين الإثنين 15 فبراير 2027

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الإنماء

جدول ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027