جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لا شك أن الأهلي هو النادي الأنجح في إفريقيا، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا على الصعيد القاري وحتى العالمي.

ارتبط اسم النادي الأهلي بلقب الأكثر فوزًا، فهو البطل التاريخي للدوري المصري وكأس مصر وحتى السوبر المصري محليًا، وهو أكثر من فاز بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك، بل ويعد من أكثر الأندية حصولاً على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة.

فاز الأهلي بدوري الأبطال الإفريقية الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، ليواصل المارد الأحمر سيطرته على بطولته المحبوبة ويصل إلى اللقب العاشر.

وبعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2020-21، سنتعرف معًا في التقرير التالي على مشوار الشياطين الحمر في النسخة الجديد وترتيب الفريق في دور المجموعات.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

كانت بداية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 من الدور الأول، وكان منافسه هو نادي الحرس الوطني، ونجح المارد الأحمر في تخطيه بسهولة إلى دور المجموعات.

أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي في المجموعة الأولى والتي ستكون ليست سهلة على الشياطين الحمر، فرفقاء المجموعة هم صن داونز الجنوب إفريقي، والمريخ والهلال السودانيين.

المباراة الموعد النتيجة الدور الحرس الوطني - الأهلي السبت 16 أكتوبر2021،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 1-1 ذهاب الدور التمهيدي الثاني الأهلي - الحرس الوطني السبت 23 أكتوبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-6 إياب الدور التمهيدي الثاني الاهلي - المريخ 11، 12 فبراير 2022 - المجموعات الهلال - الأهلي 18، 19 فبراير 2022 - المجموعات الأهلي - صن داونز 25، 26 فبراير 2022 - المجموعات صن داونز - الأهلي 11، 12 مارس 2022 - المجموعات المريخ - الأهلي 18، 19 مارس 2022 - المجموعات الأهلي - الهلال 1، 2 أبريل 2022 - المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الأهلي في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2022