نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.

عاد نادي الاتحاد إلى القمة في الموسم الماضي، ونافس الهلال بقوة على الدوري السعودي، لكنه لم ينجح في حصد اللقب.

وهذا الموسم ينافس العميد بقوة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أيضًا، وسيسعى بكل تأكيد للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس الملك 2022؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك 2022

سيبدأ الاتحاد مشواره في كأس الملك بمواجهة ثأرية ضد الفتح الذي أقصاه من المسابقة الموسم الماضي، وفي حالة الفوز سيواجه الفائز من مباراة التعاون والطائي.

الاتحاد 🆚 الفتح

في افتتاح منافسات بطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين 🏆 pic.twitter.com/Y2Ti8UWrjD — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2021