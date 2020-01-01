جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد ونتائج مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

بدأت نسخة دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجرياً، ويأتي ذلك بعدما أنهى الاتحاد الأفريقي مراسم القرعة، وبالطبع يمني جماهير النادي الأهلي النفس لتحقيق البطولة الأغلى على قلوب عشاق المارد الأحمر والبطولة الأقوى والأهم في القارة السمراء، والتي يملك فيها الشياطين الحُمر رقماً قياسياً حيث تُوج بالبطولة في 8 مناسبات سابقة والتي كانت آخرها في موسم 2013.

كان الموسم السابق من دوري الأبطال كارثياً على القلعة الحمراء، فبعد تصدرهم للمجموعة الرابعة وتأهلهم برصيد 10 نقاط اصطدم بصن داونز في أول المراحل الإقصائية وهي ربع النهائي، وتلقى حينها الفريق هزيمة ثقيلة كانت الأولى في تاريخ الفريق بالبطولة، حيث هُزم في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد، وفي مباراة الإياب انتصر بهدف نظيف دون رد ولكن بالطبع لم يكن كافياً، ليودع الأهلي البطولة سريعاً وعلى غير العادة.

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أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المارد الأحمر ضمن المجموعة الثانية رفقة كلٌا من النجم الساحلي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، وعلى الرغم من كون المجموعة ليست بالصعوبة البالغة للشياطين الحُمر والتي يرى الكثيرون أن المشوار نحو الأدوار الإقصائية سيكون مؤكداً، إلا أن القلعة الحمراء تعيش حالياً أجواءً انتقالية جديدة بعد قيادة المدير الفني رينيه فايلر مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ولذا فعلى الرغم من النتائج الجيدة في المباريات السابقة إلا أن منافسات دوري الأبطال الأفريقي من مرحلة المجموعات تختلف كلياً عن أي بطولة وأي مبارايات أخرى، لذا فلن تكون المجموعة بهذه السهولة على الأهلي رغم ترشحة بقوة لتصدر المجموعة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2020

كانت بداية الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فوز كبير على فريق إطلع برة بأربعة أهدافٍ نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، لحقه انتصار ساحق على نفس الفريق في الإياب بتسعة أهدافٍ للاشيء.

واجه الشياطين الحمر كانو سبورت في الدور الأول، وفازوا عليهم بهدفين نظيفين في الذهاب ثم انتصروا بالأربعة في الإياب.

خسر الأهلي أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على يد النجم الساحلي، لكنه تخطى المحنة وانتصر على الهلال في اللقاء الثاني، وعلى بلاتينيوم في المباراة الثالثة، لكن الشياطين الحمر سقطوا في فخ التعادل في الإياب ضد نفس الفريق، وأصبح وضعهم في خطر.

وانتصر الأهلي على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على ملعب السلام، لتكون الفرصة مواتية لهم للعبور إلى ربع النهائي حال التعادل فقط مع الهلال في السودان.

استطاع الأهلي أن يخرج من السودان بتعادل ثمين بهدف لكل فريق، ليضمن بذلك تواجده في ربع النهائي كوصيف عن المجموعة، وشائت الأقدار أن تمنحه فرصة للثأر من ماميلودي صنداونز الذي أقصاه من النسخة الماضية.

نجح النادي الأهلي في إقصاء صن داونز من دوري الأبطال، لكن توقفت المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل أن يحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراتي نصف النهائي ضد الوداد في أكتوبر.

المباراة الموعد النتيجة الدور إطلع برة - الأهلي الأحد 11 أغسطس 2020،

19:00 مصر، 18:00 المغرب 4-0 الدور التمهيدي الأهلي - إطلع برة الجمعة 23 أغسطس 2020،

19:00 مصر، 18:00 المغرب 0-9 الدوري التمهيدي كانو سبورت - الأهلي الإثنين 14 سبتمبر 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 2-0 الدور الأول الأهلي - كانو سبورت الإثنين 28 سبتمبر 2020،

20:00 مصر، 19:00 المغرب 0-4 الدور الأول النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-1 المجموعات الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب 1-2 المجموعات الأهلي - بلاتينيوم السبت 28 ديسمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-2 المجموعات بلاتينيوم - الأهلي السبت 11 يناير 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 المجموعات الأهلي - النجم الساحلي الأحد 26 يناير 2020،

21:00 مصر، 20:00 تونس 0-1 المجموعات الهلال - الأهلي السبت 1 فبراير 2020،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب 1-1 المجموعات الأهلي - ماميلودي صنداونز السبت 29 فبراير 2020،

18:00 مصر، 17:00 المغرب 0-2 ربع النهائي ماميلودي صنداونز - الأهلي السبت 7 مارس 2020،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 ربع النهائي الوداد - الأهلي السبت 17 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب نصف النهائي الأهلي - الوداد الجمعة 23 أكتوبر 2020،

21:00 مصر، 20:00 المغرب نصف النهائي

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20