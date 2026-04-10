تُوِّج كايل لارسون ببطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعدما أنهى سباق بطولة سلسلة كأس ناسكار في المركز الثالث. وكانت تلك بطولته الثانية وانتصارًا مفاجئًا أمام ديني هاملن، الذي بدا وكأنه على وشك انتزاع اللقب لنفسه.

وبعد السباق الحاسم، عبّر لارسون عن دهشته من الفوز باللقب: «بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك»، هكذا نُقل عن لارسون في الموقع الرسمي لهندريك موتورسبورتس. «أعني حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أفضل الأحوال. انخفض ضغط الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

«ثم أنقذنا العلم الأصفر. وقمنا بمناورة “الويف أراوند”. كان ذلك المشوار سيئًا جدًا. أخذنا إطارين. وقلت لنفسي: يا إلهي، ها نحن ذا. سنعود إلى المؤخرة الآن. لكنها كانت تتمتع بتماسك أكبر مما توقعت».

دع GOAL يطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته حول سلسلة كأس ناسكار 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة كل الأحداث المباشرة هذا العام. وتَعِد سلسلة كأس ناسكار 2026 بإثارة ترفع الأدرينالين لعشاق رياضات المحركات.

متى تبدأ سلسلة كأس ناسكار؟

يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير، مع سباق كوك آوت كلاش في مضمار بومان غراي. ومع ذلك، لا ينطلق الموسم فعليًا حتى يبدأ سباق دايتونا 500 يوم الأحد، 15 فبراير، حين يبدأ السائقون بحصد نقاط البطولة.

جدول سلسلة كأس ناسكار

🇺🇸 كيفية مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

سيتم بث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX وFS1 خلال الجزء المبكر من الموسم (من 2 فبراير حتى 18 مايو). وتتولى Prime وTNT التغطية خلال مرحلة بطولة ناسكار داخل الموسم الافتتاحية (من 25 مايو حتى 27 يوليو). ثم تتولى NBC وUSA Network بث السباقات لما تبقى من الموسم، بما في ذلك الأدوار الإقصائية (من 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر).

السباقات على FOX وFS1 متاحة للبث عبر تطبيق Fox Sports، أما سباقات NBC وUSA فهي على Peacock. ويمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل الاشتراك في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات المُذاعة على FOX وFS1 و NBC وUSA Network. كما يمكن بث السباقات التي تغطيها TNT مباشرةً على Sling TV.

🇬🇧 كيفية مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في المملكة المتحدة؟

تعرض Premier Sports تغطية مباشرة لسلسلة NASCAR Cup Series طوال العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء Sky إضافة Premier Sports مقابل 10.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا بعقد لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. وتبلغ تكلفة باقة العقد الشهري المتجدد 15.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن إلغاؤها بعد إشعار مدته 30 يومًا. أرخص خيار هو دفع 120 جنيهًا إسترلينيًا مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.

كما يمكن لعملاء Amazon Prime Video أيضًا إضافة Premier Sports مقابل

