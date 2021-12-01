جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2021

عادت بطولة كأس العرب من جديد بعد غياب استمر 9 سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة في السعودية في 2012.

تشارك أفضل المنتخبات العربية في البطولة هذا العام، وتمتلك هذه المنتخبات عدد من أقوى الهدافين في الوطن العربي.

لعل أبرز هؤلاء اللاعبون بغداد بونجاح نجم السد ومنتخب الجزائر، كذلك محمد شرفي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي والعديد من النجوم المنتظر تألقهم في البطولة.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

بالتأكيد سنعيش منافسة قوية على لقب هداف كأس العرب 2021 كالتي سنعيشها على اللقب، فمن يحصدهما في النهاية؟

ترتيب هدافي كأس العرب 2021: صراع الصدارة يشتعل في البداية

سجل بغداد بونجاح هدفين من رباعية الجزائر في السودان، ولحق به عبد الإله حفيظي الذي أحرز هدفين في فوز المغرب على فلسطين.

وفي مباراة تونس وموريتانيا، أحرز محمد فراس بالعربي هدفين وسيف الدين الجزيري مثلهما، في مباراة انتهت بفوز نسور قرطاج بخمسة أهدافٍ لهدف.