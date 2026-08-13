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أحمد مجدي

ترجمه

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027

الهلال
القادسية
دوري روشن السعودي
النصر
الأهلي
الاتحاد
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيما
المملكة العربية السعودية

تعرف على هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027

أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.

كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.

ونجح النصر في التتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، لكن ذلك لم يمنع خوليان كينيونيس لاعب القادسية من خطف الأضواء على المستوى الفردي، بعدما نجح في حسم صراع هداف دور روشن في الموسم المنصرم رغم وجود فريقه القادسية في المركز الرابع.

ومن المتوقع استمرار المنافسة الشرسة على لقب الهدافين في دوري روشن السعودي مع انضمام نجوم جدد إلى كتيبة هدافي الدوري السعودي.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027 

الترتيباللاعبعدد الأهداف
=1خوليان كينيونس - القادسية1
=1محمد أبو الشامات - القادسية1
=1تركي العمار - القادسية1
=1همام الهمامي - الشباب1
=1عبد العزيز الدويهي - الحزم1
=1أحمد الشمراني - الحزم1
=1محمد الدوسري - أبها1
=1إدوارد سبيرتسيان - الأهلي1
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