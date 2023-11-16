جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024

أحمد مجدي
Ronaldo LukakuGoal
كأس أمم أوروباتصفيات كأس أوروبا

تعرف على جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024....

تتواصل فعاليات تصفيات يورو 2024 بمباريات كبيرة بين منتخبات القارة الأقوى بعالم كرة القدم حول العالم.

ولا تزال المنتخبات الأوروبية تنجب العديد من اللاعبين الهدافين من أعلى مستوى والناشطين في أفضل فرق العالم.

في السطور التالية نستعرض لكن ترتيب هدافي تصفيات أمم أوروبا يورو 2024..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي كأس العالم 2022: رونالدو لا يزال في الصدارة

كعادة أي رقم تهديفي، تجد رونالدو دائمًا منافسًا فويًا عليه، وهذا ما يعنيه أن تكون "الدوم"..

الترتيباللاعبعدد الأهداف
=1كريستيانو رونالدو - البرتغال10
=1روميلو لوكاكو - بلجيكا10
=2هاري كين - إتجلترا7
=2راسموس هويلوند - الدنمارك7
=2سكوت ماكتوميناي - اسكتلندا7
=6إرلينج هالاند - النرويج6
=6كيليان مبابي - فرنسا6
=6زكي أمدوني - سويسرا6
=6ألكسندر ميتروفيتش - صربيا5
=6برونو فيرنانديش - البرتغال5
=6يورجوس ماسوراس - اليونان5
=12ألفارو موراتا - إسبانيا4
=12بوكايو ساكا - إنجلترا4
=12بينجامين سيسكو - سلوفينيا4
=12خوسيلو - إسبانيا4
=12مايكل جريجوريتش - النمسا4
=12مارسيل سابيتزر - النمسا4
=12باكتيور زينوتدينوف - كازاخستان4

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