جدول ترتيب هدافي الدوري القطري 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري القطري في موسم 2020-2020 والذي يتصدره سانتي كازورلا لاعب السد والنجم العراقي مهند علي بعد ثلاث جولات من البداية.

انطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في 3 سبتمبر 2020، ويحمل هذا الموسم الرقم 48 في تاريخ البطولة الأهم في قطر.

استقطبت الدوريات العربية لاسيما الخليجية العديد من النجوم من جميع أنحاء العالم، فمنذ سنوات انضم للسد النجم الإسباني السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز، ولحق به الموسم قبل الماضي جابي متوسط ميدان أتلتيكو مدريد السابق، ثم مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بنعطية الذي انضم للدحيل، ومواطنه ياسين براهيمي الذي ترك بورتو واتجه للريان وأخيرًا سانتي كازورلا نجم آرسنال السابق.

جذب صراع الهدافين في المواسم السابقة من الدوري القطري أنظار العديد من محبي كرة القدم من المحيط للخليج، وذلك لشدة الصراع عليه في بعض الأحيان وغزارة أهداف أحد اللاعبين في أحيانٍ أخرى، ففي موسم 2016-17 كان الصراع داميًا بين بغداد بونجاح ويوسف العربي لاعب لخويا آنذاك، وانتهى الموسم بتساويهما في عدد الأهداف برصيد 24 هدفًا لكلٍ منهما.

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تراجع الجزائري الدولي في الموسم التالي وترك المجال للمغربي، لكنه وجد منافسًا شرسًا هو التونسي يوسف المساكني، وكانا كفرسي رهان نحو الفوز بلقب الهداف لكن العربي فاز به في الأخير بفارق هدف وحيد، أما الموسم قبل الماضي فقد شهد رقمًا تاريخيًا لبغداد بونجاح الذي فاز باللقب، حيث نجح في تسجيل 39 هدفًا خلال الموسم وكان أقرب يمتلك 26 هدفًا فقط، بينما في الموسم الماضي كان أكرم عفيف هو الهداف بالتساوي مع ياسين براهيمي ولكل منهما 15 هدفًا ومن بعدهما بونجاح بـ13 هدفًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري القطري للموسم الجديد 2020-2021.

جدول ترتيب الدوري القطري

جدول ترتيب هدافي الدوري القطري 2020-2021