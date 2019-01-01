ترتيب هدافي الدوري السعودي: إدواردو منصدر وجوميس والسومة ورومارينيو وصفاء

تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020 بعد انطلاق الجولة التاسعة

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها. امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفهما عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020...

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020..

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020

واصل كارلوس إدواردو تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع الفتح بالثلاثة لكلٍ منهما، حيث سجل أحد أهداف المباراة ووصل للهدف الثامن له هذا الموسم، أما جوميس فقد أصبح في المركز الثاني بعد تسجيل أحد أهداف الزعيم برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع السومة الذي سجل للأهلي في ديربي جدة، ورومارينيو الذي فشل في التسجيل للاتحاد في الديربي.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: