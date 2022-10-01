جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

بلال محمد|
Trent Alexander-Arnold Liverpool 2022GETTY
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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، تنافسًا كبيرًا على اللقب، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، وبطبيعة الحال سيعمل مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا على الحفاظ على لقبه.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023..

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23: آرسنال يفوز بالديربي وليفربول يتعادل مع برايتون

فاز نادي آرسنال على توتنهام في ديربي لندن بثلاثة أهدافٍ لهدف، وابتعد بالصدارة مؤقتًا، فيما تعادل ليفربول مع برايتون وأصبح رصيده 10 نقاط في المركز التاسع.

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

آرسنال

8

7

0

1

20

8

+12

21

2

مانشستر سيتي

7

5

2

0

23

6

+17

17

3

توتنهام

8

5

2

1

19

10

+9

17

4

برايتون

7

4

2

1

14

8

+6

14

5

تشيلسي

7

4

1

2

10

10

0

13

6

مانشستر يونايتد

6

4

0

2

8

8

0

12

7

نيوكاسل

8

2

5

1

12

8

+4

11

8

فولهام

8

3

2

3

13

15

-2

11

9

ليفربول

7

2

4

1

18

9

+9

10

10

برينتفورد

8

2

4

2

15

12

+3

10

11

إيفرتون

8

2

4

2

7

7

0

10

12

بورنموث

8

2

3

3

6

19

-13

9

13

ليدز يونايتد

6

2

2

2

10

10

0

8

14

أستون فيلا

7

2

1

4

6

10

-4

7

15

وست هام

8

2

1

5

5

9

-4

7

16

ساوثامبتون

8

2

1

5

8

13

-5

7

17

كريستال بالاس

7

1

3

3

8

11

-3

6

18

وولفرهامبتون

8

1

3

4

3

9

-6

6

19

نوتنجهام فورست

7

1

1

5

6

17

-11

4

20

ليستر سيتي

7

0

1

6

10

22

-12

1

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة


المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

آرسنال - توتنهام

السبت 1 أكتوبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية

1-3

استاد الإمارات

ليفربول - برايتون

السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية

3-3

آنفيلد

كريستال بالاس - تشيلسي

السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية

2-1

سيلهرست بارك

فولهام - نيوكاسل

السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية

4-1

كرافين كوتاج

ساوثامبتون - إيفرتون

السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية

2-1

سانت ماري

بورنموث - برينتفورد

السبت 1 أكتوبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية

0-0

فيتاليتي

وست هام - وولفرهامبتون

السبت 1 أكتوبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية

0-2

ستاد لندن الأولمبي

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

الأحد 2 أكتوبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية

-

ستاد الاتحاد

ليدز يونايتد - أستون فيلا

الأحد 2 أكتوبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية

-

ايلاند رود

ليستر سيتي - نوتينجهام

الإثنين 3 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

-

كينج باور



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