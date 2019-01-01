ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتخطى توتنهام وآرسنال يسقط من جديد

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد الجولة العاشرة

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحصار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي.

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

سيزار أزبيليكويتا: مانشستر سيتي وليفربول رفعا مستوى البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

انطلقت منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مساء الجمعة الموافق 25 أكتوبر ميلاديًا، الموافق 26 صفر 1441 هجريًا، وقد كانت البداية مفاجئة للجميع بنتيجة خيالية سطرها فريق ليستر سيتي الذي انتصر على مضيفه ساوثامبتون بتسعة أهداف نظيفة كان لجيمي فاردي نصيب الأسد فيها بثلاثة أهداف، ليواصل ليستر التقدم في جدول ترتيب البطولة والتواجد في فرق المقدمة أملًا في إعادة معجزة 2016 الشهيرة.

ثم أتى السبت الممتاز وانطلق بمواجهة كانت قوية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في ملعب الاتحاد، وقد انتصرت كتيبة بيب جوارديولا بثلاثة أهداف نظيفة لتواصل ملاحقتها للمتصدر ليفربول، في الوقت الذي مُنيّ فيه إيفرتون بهزيمة غير متوقعة من برايتون بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خيّم التعادل السلبي على مواجهة بورنموث ومتذيل الترتيب واتفورد، وتعادل ويستهام إيجابيًا مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل فريق.

ما هي إصابة محمد صلاح؟ وهل يلحق بمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟

كتيبة المدرب فرانك لامبارد حققت فوزًا عريضًا بأربعة أهداف لهدفين على حساب بيرنلي في ملعبه، في ليلة سطر فيها كريستيان بوليسيتش تاريخًا لنفسه ولفريقه بإحرازه هاتريك، ولم يُعكر صفو المباراة سوى هدفين بيرنلي، غير أن الثلاث نقاط ضُمنوا وجعلوا البلوز على مقربة من الصدارة وفي المراكز الأربعة الأولى كما هو الهدف المعلن لهذا الموسم.

تعادل آسرنال مع كرستال بالاس في ديربي لندني في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لمثلهما، وفي قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام نجح السبيرز في التقدم بهدفٍ نظيف، لكن الريدز عادوا في النتيجة وانتصروا بهدفين لهدف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 10 9 1 0 23 8 +15 28 2 مانشستر سيتي 10 7 1 2 32 9 +23 22 3 ليستر سيتي 10 6 2 2 25 8 +17 20 4 تشيلسي 10 6 2 2 23 16 +7 20 5 آرسنال 10 4 4 2 15 14 +1 16 6 كريستال بالاس 10 4 3 3 10 12 -2 15 7 مانشستر يونايتد 10 3 4 3 13 10 +3 13 8 شيفيلد يونايتد 10 3 4 3 9 8 +1 13 9 بورنموث 10 3 4 3 13 13 0 13 10 وست هام 10 3 4 3 12 14 -2 13 11 توتنهام 10 3 3 4 16 15 +1 12 12 وولفرهامبتون 10 2 6 2 13 13 0 12 13 بيرنلي 10 3 3 4 14 15 -1 12 14 برايتون 10 3 3 4 12 14 -2 12 15 أستون فيلا 10 3 2 5 15 15 0 11 16 إيفرتون 10 3 1 6 10 16 -6 10 17 نيوكاسل 10 2 3 5 6 15 -9 9 18 ساوثامبتون 10 2 2 6 9 25 -16 8 19 نورويتش سيتي 10 2 1 7 11 24 -13 7 20 واتفورد 10 0 5 5 5 21 -16 5

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة العاشرة: