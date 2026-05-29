بثوث تلفزيونية لكأس العالم 2026 لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال

لمشاهدة البثوث المحلية لحملة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال (USMNT) في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام الـVPN للاتصال بخادم في الولايات المتحدة وبثّ الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات الولايات المتحدة على الشبكة الوطنية المجانية FOX (عبر تطبيق FOX Sports ) أو مع تعليق باللغة الإسبانية على Telemundo (عبر Peacock).

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في الولايات المتحدة؟

في الولايات المتحدة، تنقسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين FOX Sports للتغطية باللغة الإنجليزية وNBCUniversal's Telemundo للتغطية باللغة الإسبانية.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني عبر البث الأرضي

FOX & Telemundo: باعتبارهما الشريكين الأساسيين للبث عبر الهواء، ستنقل هاتان الشبكتان أكبر مباريات البطولة مجانًا بالكامل عبر هوائي التلفزيون المحلي لديك. يمكنك مشاهدة المواجهات البارزة، بما في ذلك حفلات الافتتاح، ونهائي كأس العالم، وجميع مباريات المجموعة D المرتقبة للغاية لمنتخب الولايات المتحدة للرجال ضد باراغواي، وأستراليا، وتركيا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 البث الرقمي والمميز

تطبيق FOX Sports & Peacock: للوصول الرقمي الشامل، يمكن للمشاهدين بث الأحداث عبر أجهزة متعددة. ستقدم Fox Sports بثًا مباشرًا لعمليات البث الخاصة بها عبر تطبيق FOX Sports(يتطلب بيانات اعتماد مزود التلفزيون)، بينما ستعمل خدمة Peacock التابعة لـ NBC Universal كوجهة البث الرئيسية للتغطية باللغة الإسبانية، حيث توفر وصولًا مباشرًا إلى المباريات، وإعدادات متعددة البث، وإعادات شاملة عند الطلب.







