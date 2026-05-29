جدول بث كأس العالم 2026 للمنتخب الأمريكي لكرة القدم (USMNT) على التلفزيون: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال في كأس العالم.

بثوث تلفزيونية لكأس العالم 2026 لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال

لمشاهدة البثوث المحلية لحملة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال (USMNT) في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام الـVPN للاتصال بخادم في الولايات المتحدة وبثّ الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات الولايات المتحدة على الشبكة الوطنية المجانية FOX (عبر تطبيق FOX Sports ) أو مع تعليق باللغة الإسبانية على Telemundo (عبر Peacock).

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS عند الطلب

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون آر سي إن | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | كاراكول بلاي | ditu | راديو كولومبيا الوطني | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

New World Sport App

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | قناة 5 أوروغواي | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في الولايات المتحدة؟

في الولايات المتحدة، تنقسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين FOX Sports للتغطية باللغة الإنجليزية وNBCUniversal's Telemundo للتغطية باللغة الإسبانية. 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني عبر البث الأرضي 

FOX & Telemundo: باعتبارهما الشريكين الأساسيين للبث عبر الهواء، ستنقل هاتان الشبكتان أكبر مباريات البطولة مجانًا بالكامل عبر هوائي التلفزيون المحلي لديك. يمكنك مشاهدة المواجهات البارزة، بما في ذلك حفلات الافتتاح، ونهائي كأس العالم، وجميع مباريات المجموعة D المرتقبة للغاية لمنتخب الولايات المتحدة للرجال ضد باراغواي، وأستراليا، وتركيا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 البث الرقمي والمميز 

تطبيق FOX Sports & Peacock: للوصول الرقمي الشامل، يمكن للمشاهدين بث الأحداث عبر أجهزة متعددة. ستقدم Fox Sports بثًا مباشرًا لعمليات البث الخاصة بها عبر تطبيق FOX Sports(يتطلب بيانات اعتماد مزود التلفزيون)، بينما ستعمل خدمة Peacock التابعة لـ NBC Universal كوجهة البث الرئيسية للتغطية باللغة الإسبانية، حيث توفر وصولًا مباشرًا إلى المباريات، وإعدادات متعددة البث، وإعادات شاملة عند الطلب.