بث مباريات كأس العالم 2026 للمنتخب الأمريكي لكرة القدم على التلفزيون

لمشاهدة البث المحلي لحملة المنتخب الوطني الأمريكي للرجال (USMNT) في كأس العالم من خارج البلاد، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام الـ VPN للاتصال بخادم في الولايات المتحدة وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات الولايات المتحدة على الشبكة الوطنية المجانية FOX (عبر تطبيق FOX Sports ) أو مع تعليق باللغة الإسبانية على Telemundo (عبر Peacock).

من الذي سيعرض كأس العالم 2026 على التلفزيون في الولايات المتحدة؟

في الولايات المتحدة، تنقسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 القادمة بين FOX Sports للتغطية باللغة الإنجليزية وNBCUniversal's Telemundo للتغطية باللغة الإسبانية.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني عبر البث الأرضي

FOX & Telemundo: بصفتها الشركاء الأساسيين للبث عبر الهواء، ستنقل هذه الشبكات أكبر مباريات البطولة مجانًا بالكامل عبر هوائي التلفزيون المحلي لديك. يمكنك مشاهدة المواجهات البارزة، بما في ذلك مراسم الافتتاح، ونهائي كأس العالم، وجميع مباريات المجموعة D المرتقبة للغاية لمنتخب الولايات المتحدة USMNT ضد باراغواي وأستراليا وتركيا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 البث الرقمي والبث المميز

تطبيق FOX Sports & Peacock: للوصول الرقمي الشامل، يمكن للمشاهدين بث الأحداث عبر أجهزة متعددة. ستقدم Fox Sports بثًا مباشرًا لعمليات بثها عبر تطبيق FOX Sports(يتطلب بيانات اعتماد مزود التلفزيون)، بينما ستعمل خدمة Peacock التابعة لـNBC Universal كوجهة البث الرئيسية للتغطية باللغة الإسبانية، مقدمةً وصولًا مباشرًا إلى المباريات، وإعدادات متعددة القنوات، وإعادات شاملة عند الطلب.







