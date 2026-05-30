United States v Belgium - International Friendly

جدول بث كأس العالم 2026 للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال في كأس العالم.

بث مباريات كأس العالم 2026 للمنتخب الأمريكي لكرة القدم على التلفزيون

لمشاهدة البث المحلي لحملة المنتخب الوطني الأمريكي للرجال (USMNT) في كأس العالم من خارج البلاد، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام الـ VPN للاتصال بخادم في الولايات المتحدة وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات الولايات المتحدة على الشبكة الوطنية المجانية FOX (عبر تطبيق FOX Sports ) أو مع تعليق باللغة الإسبانية على Telemundo (عبر Peacock).

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS عند الطلب

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV سبورتس كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو ناسيونال دي كولومبيا | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT سبورت | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV سبورتس الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | Canal 5 أوروغواي | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من الذي سيعرض كأس العالم 2026 على التلفزيون في الولايات المتحدة؟

في الولايات المتحدة، تنقسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 القادمة بين FOX Sports للتغطية باللغة الإنجليزية وNBCUniversal's Telemundo للتغطية باللغة الإسبانية. 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني عبر البث الأرضي 

FOX & Telemundo: بصفتها الشركاء الأساسيين للبث عبر الهواء، ستنقل هذه الشبكات أكبر مباريات البطولة مجانًا بالكامل عبر هوائي التلفزيون المحلي لديك. يمكنك مشاهدة المواجهات البارزة، بما في ذلك مراسم الافتتاح، ونهائي كأس العالم، وجميع مباريات المجموعة D المرتقبة للغاية لمنتخب الولايات المتحدة USMNT ضد باراغواي وأستراليا وتركيا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 البث الرقمي والبث المميز 

تطبيق FOX Sports & Peacock: للوصول الرقمي الشامل، يمكن للمشاهدين بث الأحداث عبر أجهزة متعددة. ستقدم Fox Sports بثًا مباشرًا لعمليات بثها عبر تطبيق FOX Sports(يتطلب بيانات اعتماد مزود التلفزيون)، بينما ستعمل خدمة Peacock التابعة لـNBC Universal كوجهة البث الرئيسية للتغطية باللغة الإسبانية، مقدمةً وصولًا مباشرًا إلى المباريات، وإعدادات متعددة القنوات، وإعادات شاملة عند الطلب.