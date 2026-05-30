جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في كوريا الجنوبية: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

بثوث تلفزيون كأس العالم 2026 الخاصة بكوريا الجنوبية

لمشاهدة البثوث المحلية لحملة كوريا الجنوبية في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام شبكة VPN الخاصة بك للاتصال بخادم في كوريا الجنوبية وبثّ الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات كوريا الجنوبية على هيئة البث العامة الوطنية KBS (عبر KBS+) وشبكة التلفزيون المدفوع JTBC (عبر JTBC NOW).

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في كوريا الجنوبية؟

في كوريا الجنوبية، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة بين صاحب الحقوق الرئيسي، شبكة التلفزيون المدفوع JTBC، وهيئة البث العامة الوطنية، نظام البث الكوري (KBS).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

KBS (KBS 1 & KBS 2): بصفته هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر KBS تغطية شاملة مجانية لأبرز المباريات طوال المنافسة. يمكنك مشاهدة أكبر مباريات البطولة مجانًا تمامًا - بما في ذلك جميع مباريات محاربي التايغوك الشديدة في المجموعة A ضد المكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، وكذلك نهائي كأس العالم - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر هوائيك الرقمي القياسي.

📱 البث الرقمي والبث المميز

JTBC & KBS+: للوصول الكامل على مستوى البطولة بأكملها، تُعد JTBC وقنواتها الرياضية الموطن الرئيسي للمنافسة، حيث تبث جميع المباريات الـ104 مباشرة. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل، وتغطية متعددة البث، وتحليل معمق في الاستوديو يضم معلقين مخضرمين عبر تطبيق JTBC NOW و KBS+. بالإضافة إلى ذلك، ستكون موجزات المباريات الرقمية المباشرة وخيارات المشاهدة المشتركة المجتمعية متاحة للبث عبر منصة Chzzk التابعة لـNaver.











