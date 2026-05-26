بثوث كأس العالم 2026 على التلفزيون في كندا
لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم كندي وقم ببث مباريات كأس العالم مباشرة على TSN (بثوث باللغة الإنجليزية) و RDS، Reseau des Sports (بثوث باللغة الفرنسية).
من الذي يعرض كأس العالم FIFA 2026 على التلفزيون في كندا؟
في كندا، حقوق البث الحصرية لكأس العالم FIFA 2026 القادمة مملوكة لـ Bell Media.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:
- التلفزيون باللغة الإنجليزية: ستُبث المباريات مباشرة عبر TSN (The Sports Network) و CTV.
- التلفزيون باللغة الفرنسية: ستُبث التغطية باللغة الفرنسية حصريًا على RDS (Réseau des sports).
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث البطولة باستخدام تطبيقي TSN+ أو RDS. يمكنك أيضًا بث المباريات المعروضة على CTV عبر تطبيق CTV أو عبر Crave (من خلال قناة CTV المباشرة).