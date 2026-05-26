جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في كندا: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة كندا في كأس العالم.

بثوث كأس العالم 2026 على التلفزيون في كندا

لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم كندي وقم ببث مباريات كأس العالم مباشرة على TSN (بثوث باللغة الإنجليزية) و RDS، Reseau des Sports (بثوث باللغة الفرنسية).

🌎 البلد

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS عند الطلب

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports كولومبيا | DGO | Deportes RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو كولومبيا الوطني | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | Azteca Deportes مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | Azteca Deportes مباشر | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

New World Sport App

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | القناة 5 أوروغواي | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من الذي يعرض كأس العالم FIFA 2026 على التلفزيون في كندا؟

في كندا، حقوق البث الحصرية لكأس العالم FIFA 2026 القادمة مملوكة لـ Bell Media.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:

  • التلفزيون باللغة الإنجليزية: ستُبث المباريات مباشرة عبر TSN (The Sports Network) و CTV.
  • التلفزيون باللغة الفرنسية: ستُبث التغطية باللغة الفرنسية حصريًا على RDS (Réseau des sports).
  • البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث البطولة باستخدام تطبيقي TSN+ أو RDS. يمكنك أيضًا بث المباريات المعروضة على CTV عبر تطبيق CTV أو عبر Crave (من خلال قناة CTV المباشرة).