عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في سويسرا

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار سويسرا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سويسري وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات سويسرا مجانًا بالكامل عبر القنوات العامة التابعة لـ SRG SSR، مع توفر تعليق محلي عبر SRF(الألمانية)، RTS (الفرنسية)، أو RSI (الإيطالية) على تطبيقات Play الخاصة بكل منها.

من الذي سيعرض كأس العالم 2026 على التلفزيون في سويسرا؟

في سويسرا، حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم 2026 القادمة مملوكة بالكامل لهيئة البث العامة الوطنية، المؤسسة السويسرية للإذاعة والتلفزيون (SRG SSR).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 تلفزيون مجاني للبث الأرضي

SRF, RTS & RSI: بصفتها هيئة البث الوطنية للخدمة العامة، ستوفر SRG SSR تغطية مباشرة كاملة عبر قنواتها الإقليمية اللغوية مجانًا تمامًا على التلفزيون الشبكي. يمكنك متابعة أكبر مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات سويسرا المرتقبة للغاية في المجموعة K ضد قطر وكندا والبوسنة والهرسك، وكذلك نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع على SRF zwei (الألمانية)، RTS Deux(الفرنسية)، أو RSI LA 2 (الإيطالية).

📱 رقمي وبث مجاني

Play SRF وPlay RTS وPlay RSI: للوصول الرقمي الشامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث مجانًا تمامًا للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع 104 بثًا مباشرًا للمباريات، ومتابعة أبرز اللقطات عند الطلب، ومشاهدة تحليل الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي مع تعليق إقليمي محلي باستخدام تطبيقات ومواقع Play SRF، Play RTS، أو Play RSI .







