جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في جنوب أفريقيا: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم FIFA 2026 في جنوب أفريقيا

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار جنوب أفريقيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في جنوب أفريقيا وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات جنوب أفريقيا على هيئة البث الوطنية المجانية SABC (عبر SABC 1, SABC 3, أو تطبيق SABC Plus ).

من سيعرض كأس العالم FIFA 2026 على التلفزيون في جنوب أفريقيا؟

في جنوب أفريقيا، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم FIFA 2026 القادمة بين هيئة البث العامة، هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية (SABC)، وشبكة التلفزيون المدفوعة SuperSport.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SABC (SABC 1, SABC 3 & SABC Sport): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر SABC تغطية واسعة مجانية لمباريات مختارة. يمكنك مشاهدة مباريات رئيسية في البطولة، بما في ذلك جميع مباريات بافانا بافانا المرتقبة للغاية ونهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والبث المميز

SuperSport & SABC Plus: للوصول الشامل، تُعد SuperSport الوجهة الأساسية للتلفزيون المدفوع للبطولة، حيث تبث جميع المباريات الـ104 مباشرة. وفي تحول كبير، يتوفر الوصول المباشر الكامل إلى جدول البطولة بالكامل عبر جميع باقات DStv - من باقة Access للمستوى المبدئي حتى Premium - وكذلك على تطبيق DStv Stream . كما يمكن الوصول إلى البث الرقمي المجاني للمباريات المجانية عبر تطبيق SABC Plus .







