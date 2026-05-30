Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
TOPSHOT-FBL-CAN-2024-MAR-RSAAFP

ترجمه

جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في جنوب أفريقيا: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

القنوات الناقلة
جنوب أفريقيا
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة جنوب أفريقيا في كأس العالم.

عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم FIFA 2026 في جنوب أفريقيا

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار جنوب أفريقيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في جنوب أفريقيا وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات جنوب أفريقيا على هيئة البث الوطنية المجانية SABC (عبر SABC 1SABC 3, أو تطبيق SABC Plus ).

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيعرض كأس العالم FIFA 2026 على التلفزيون في جنوب أفريقيا؟

في جنوب أفريقيا، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم FIFA 2026 القادمة بين هيئة البث العامة، هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية (SABC)، وشبكة التلفزيون المدفوعة SuperSport. 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني 

SABC (SABC 1, SABC 3 & SABC Sport): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر SABC تغطية واسعة مجانية لمباريات مختارة. يمكنك مشاهدة مباريات رئيسية في البطولة، بما في ذلك جميع مباريات بافانا بافانا المرتقبة للغاية ونهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والبث المميز 

SuperSport & SABC Plus: للوصول الشامل، تُعد SuperSport الوجهة الأساسية للتلفزيون المدفوع للبطولة، حيث تبث جميع المباريات الـ104 مباشرة. وفي تحول كبير، يتوفر الوصول المباشر الكامل إلى جدول البطولة بالكامل عبر جميع باقات DStv - من باقة Access للمستوى المبدئي حتى Premium - وكذلك على تطبيق DStv Stream . كما يمكن الوصول إلى البث الرقمي المجاني للمباريات المجانية عبر تطبيق SABC Plus .