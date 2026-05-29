جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في تركيا: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في تركيا

لمشاهدة البث المحلي لمشوار تركيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم تركي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات تركيا على القناة الوطنية المجانية TRT (عبر TRT 1 أو Tabiiمنصة البث).

من الذي سيعرض كأس العالم FIFA 2026 على التلفزيون في تركيا؟

في Türkiye، حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم FIFA 2026 القادمة مملوكة بالكامل لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الوطنية العامة، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 تلفزيون مجاني

TRT 1 & TRT Spor: بصفتها هيئة البث الوطنية للخدمة العامة، ستوفر TRT تغطية مباشرة كاملة عبر قنواتها الرئيسية المجانية. يمكنك متابعة أكبر مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات الهلال-النجوم المرتقبة للغاية ونهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر القمر الصناعي القياسي أو التلفزيون الرقمي الأرضي.

📱 رقمي وبث مجاني

Tabii & TRT İzle: للوصول الرقمي الشامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث مجانًا تمامًا للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع 104 بثًا مباشرًا للمباريات، ومتابعة أبرز اللقطات عند الطلب، ومشاهدة تحليل الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي باستخدام منصة البث الرقمي الرسمية لـ TRT، Tabii، وكذلك تطبيق TRT İzle .



