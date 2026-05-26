عمليات بث كأس العالم 2026 في بلجيكا

لمشاهدة عمليات البث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم بلجيكي وقم ببث مباريات كأس العالم مجانًا على VRTالناطقة بالهولندية أو RTBFالناطقة بالفرنسية.

في بلجيكا، تُقسَّم حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 بين منظمتَي البث العام الرئيسيتين في البلاد: VRT وRTBF.

يضمن هذا الإعداد ذو المذيعين أن تكون التغطية الشاملة المجانية عبر البث الأرضي متاحة بكلتا اللغتين الرئيسيتين في بلجيكا.

فيما يلي تفصيل لكيفية مشاهدة البطولة بناءً على منطقتك ولغتك:

📺 التلفزيون & البث

الجهة الناقلة الجمهور المستهدف VRT الناطقون بالهولندية (فلاندرز) RTBF الناطقون بالفرنسية (والونيا)

وبما أن كلًا من VRT وRTBF شبكتان عامتان، سيتمكن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء بلجيكا من مشاهدة بطولة 2026 كاملةً مجانًا عبر البث الأرضي دون الحاجة إلى الدفع مقابل اشتراك مميز.