Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images
Neil Bennett

ترجمه

جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في بلجيكا: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

القنوات الناقلة
بلجيكا
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة بلجيكا في كأس العالم.

عمليات بث كأس العالم 2026 في بلجيكا

لمشاهدة عمليات البث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم بلجيكي وقم ببث مباريات كأس العالم مجانًا على VRTالناطقة بالهولندية أو RTBFالناطقة بالفرنسية.

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV سبورتس كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو ناسيونال دي كولومبيا | باراماونت+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT سبورت | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV سبورتس الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | باراماونت+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports بيرو | DGO | Disney+ Premium تشيلي | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

في بلجيكا، تُقسَّم حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 بين منظمتَي البث العام الرئيسيتين في البلاد: VRT وRTBF.

يضمن هذا الإعداد ذو المذيعين أن تكون التغطية الشاملة المجانية عبر البث الأرضي متاحة بكلتا اللغتين الرئيسيتين في بلجيكا.

فيما يلي تفصيل لكيفية مشاهدة البطولة بناءً على منطقتك ولغتك:

📺 التلفزيون & البث

الجهة الناقلة

الجمهور المستهدف

VRT

الناطقون بالهولندية (فلاندرز)

RTBF

الناطقون بالفرنسية (والونيا)

وبما أن كلًا من VRT وRTBF شبكتان عامتان، سيتمكن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء بلجيكا من مشاهدة بطولة 2026 كاملةً مجانًا عبر البث الأرضي دون الحاجة إلى الدفع مقابل اشتراك مميز.