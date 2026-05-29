تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Uzbekistan v Kyrgyz Republic - AFC Qualifiers Group A - FIFA World Cup 2026

جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في أوزبكستان: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة أوزبكستان في كأس العالم.

بثوث تلفزيون كأس العالم 2026 الخاصة بأوزبكستان

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار أوزبكستان في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم أوزبكي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات أوزبكستان على هيئة البث العامة الوطنية MTRK (عبر قناة Sport TV ) والشبكة التجاريةZo'r TV.

🌎 البلد

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | ديبورتيس RCN بث مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو ناسيونال دي كولومبيا | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس بث مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس بث مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | Canal 5 أوروغواي | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في أوزبكستان؟

في أوزبكستان، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين الشبكة التجارية Zo'r TV وهيئة البث للخدمة العامة، الشركة الوطنية للتلفزيون والإذاعة في أوزبكستان (MTRK). 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني 

Zo'r TV & MTRK Sport TV: بصفتها شركاء البث الرسميين، ستوفر هذه الشبكات تغطية شاملة مجانية على التلفزيون المفتوح. يمكنك مشاهدة أكبر مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات المجموعة K المرتقبة للغاية لـ White Wolves ضد كولومبيا والبرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك نهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 الرقمي والبث المجاني 

منصة MTRK والتطبيقات المحلية: للوصول الرقمي الشامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين متابعة جميع 104 بثًا مباشرًا للمباريات، ومشاهدة أبرز اللقطات عند الطلب، وعرض تحليلات الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي مجانًا تمامًا باستخدام تطبيق MTRK للهاتف المحمول، ومنصة MTRK.uz وخدمات البث المحلية المشاركة التي تنقل Zo'r TV.