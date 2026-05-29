جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في أوزبكستان: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

بثوث تلفزيون كأس العالم 2026 الخاصة بأوزبكستان

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار أوزبكستان في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم أوزبكي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات أوزبكستان على هيئة البث العامة الوطنية MTRK (عبر قناة Sport TV ) والشبكة التجاريةZo'r TV.

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في أوزبكستان؟

في أوزبكستان، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين الشبكة التجارية Zo'r TV وهيئة البث للخدمة العامة، الشركة الوطنية للتلفزيون والإذاعة في أوزبكستان (MTRK).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

Zo'r TV & MTRK Sport TV: بصفتها شركاء البث الرسميين، ستوفر هذه الشبكات تغطية شاملة مجانية على التلفزيون المفتوح. يمكنك مشاهدة أكبر مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات المجموعة K المرتقبة للغاية لـ White Wolves ضد كولومبيا والبرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك نهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك كابل مدفوع.

📱 الرقمي والبث المجاني

منصة MTRK والتطبيقات المحلية: للوصول الرقمي الشامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين متابعة جميع 104 بثًا مباشرًا للمباريات، ومشاهدة أبرز اللقطات عند الطلب، وعرض تحليلات الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي مجانًا تمامًا باستخدام تطبيق MTRK للهاتف المحمول، ومنصة MTRK.uz وخدمات البث المحلية المشاركة التي تنقل Zo'r TV.



