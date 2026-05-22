بثوث أستراليا لكأس العالم FIFA 2026

لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم أسترالي وقم ببث مباريات كأس العالم مجانًا على SBS.





حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم FIFA 2026 في أستراليا

في أستراليا، تعود حقوق البث الحصرية لكأس العالم FIFA 2026 بالكامل إلى SBS.

على عكس بعض البطولات السابقة حيث كانت الحقوق مقسمة مع خدمات مدفوعة مثل Optus Sport، فقد ضمنت SBS الحقوق للبطولة الموسعة بالكامل وستبقيها مجانية بالكامل على البث المجاني.

إليك بالضبط كيفية مشاهدة البطولة في أستراليا:

التلفزيون والبث

SBS & SBS VICELAND: سيتم بث جميع 104 مباريات مباشرة ومجانًا عبر شبكة تلفزيون SBS.

SBS On Demand: سيتم بث كل مباراة على الهواء مباشرة بالتزامن على منصتهم الرقمية المجانية للبث. كما سيعرض التطبيق والموقع الإلكتروني أيضًا إعادات كاملة للمباريات، ومباريات مصغرة (نسخ مكثفة لمدة 30 دقيقة)، وحزم أبرز اللقطات الأقصر.

نظرًا لأن الحقوق حصرية بالكامل لشبكة بث مجانية، فلن يحتاج عشاق كرة القدم في أستراليا إلى الدفع مقابل أي خدمة اشتراك لمتابعة كل لحظة من كأس العالم 2026.