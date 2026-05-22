عمليات بث كأس العالم 2026 في النمسا

في النمسا، تُقسَّم حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 بين شبكتين مجانيتين للبث الأرضي: ORF (جهة البث العامة) و ServusTV (شبكة تجارية مملوكة لشركة Red Bull).

للمشاهدة من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لبث المباراة مجانًا على ORF. بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بخادم في منطقة MENA للمشاهدة عبر beIN Sports Connect، رغم أن هذه الطريقة تتطلب اشتراكًا إقليميًا مدفوعًا.









من خلال اتفاقية ترخيص فرعي، ستغطي الشبكتان جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة. إليك كيفية تقسيم التغطية:

تقسيم المباريات: ستبث كل من ORF وServusTV 52 مباراة مباشرة لكل منهما.

المباريات الرئيسية: تمتلك ORF الحقوق الحصرية لبث مباراة الافتتاح والنهائي الكبير.

المنتخب الوطني النمساوي: بالنسبة للمباريات التي تشارك فيها النمسا، ستبث ORF مباراتي دور المجموعات الأولى والثالثة، بينما ستعرض ServusTV مباراة دور المجموعات الثانية (وكذلك مواجهة دور الـ32، في حال تأهلت النمسا).

البث عبر الإنترنت: ستكون التغطية الرقمية الشاملة والبثوث المباشرة متاحة على منصاتهما الخاصة، ORF ON و ServusTV On .

وبما أن كلتا الشبكتين مجانيتان للبث الأرضي، سيتمكن المشجعون في النمسا من مشاهدة بطولة 2026 كاملة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في الكابل أو البث.