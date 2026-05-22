Neil Bennett

جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في النمسا: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة النمسا في كأس العالم.

عمليات بث كأس العالم 2026 في النمسا

للمشاهدة من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لبث مباريات كأس العالم مجانًا على ORF.

🌍 البلد / المنطقة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو كولومبيا الوطني | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go


النمسا جهة بث كأس العالم FIFA 2026

في النمسا، تُقسَّم حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 بين شبكتين مجانيتين للبث الأرضي: ORF (جهة البث العامة) و ServusTV (شبكة تجارية مملوكة لشركة Red Bull).

للمشاهدة من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لبث المباراة مجانًا على ORF. بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بخادم في منطقة MENA للمشاهدة عبر beIN Sports Connect، رغم أن هذه الطريقة تتطلب اشتراكًا إقليميًا مدفوعًا.



من خلال اتفاقية ترخيص فرعي، ستغطي الشبكتان جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة. إليك كيفية تقسيم التغطية:

  • تقسيم المباريات: ستبث كل من ORF وServusTV 52 مباراة مباشرة لكل منهما.
  • المباريات الرئيسية: تمتلك ORF الحقوق الحصرية لبث مباراة الافتتاح والنهائي الكبير.
  • المنتخب الوطني النمساوي: بالنسبة للمباريات التي تشارك فيها النمسا، ستبث ORF مباراتي دور المجموعات الأولى والثالثة، بينما ستعرض ServusTV مباراة دور المجموعات الثانية (وكذلك مواجهة دور الـ32، في حال تأهلت النمسا).
  • البث عبر الإنترنت: ستكون التغطية الرقمية الشاملة والبثوث المباشرة متاحة على منصاتهما الخاصة، ORF ON و ServusTV On.

وبما أن كلتا الشبكتين مجانيتان للبث الأرضي، سيتمكن المشجعون في النمسا من مشاهدة بطولة 2026 كاملة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في الكابل أو البث.