بثوث تلفزيون كأس العالم 2026 في الكونغو
لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج، اتصل بخادم في الكونغو وقم ببث مباريات كأس العالم على القنوات الوطنية المجانية مثل RTNC (راديو-تلفزيون ناسيونال كونغوليز) و Tele Congo (في جمهورية الكونغو).
من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في الكونغو؟
في الكونغو (التي تشمل كلًا من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين شبكات إقليمية كبرى وهيئات البث العامة الوطنية.
إليك بالضبط كيفية متابعة البطولة:
- التلفزيون المدفوع:New World TV هي صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة في أفريقيا جنوب الصحراء وستبث المباريات بشكل أساسي بالفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، SuperSport ستقدم تغطية شاملة متميزة عبر التلفزيون المدفوع، مع بث جميع المباريات الـ104 عبر مجموعة قنواتها الرياضية المخصصة عبر منصات الأقمار الصناعية مثل DStv وCanal+.
- البث المجاني: تتعاون New World TV مع هيئات البث الوطنية المحلية لضمان وصول الجمهور. وبسبب ذلك، من المتوقع أن توفر هيئات البث العامة الوطنية مثل RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise في جمهورية الكونغو الديمقراطية) وTele Congo (في جمهورية الكونغو) تغطية تلفزيونية مجانية للمباريات الرئيسية، بما في ذلك المباريات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأفريقية.
- البث المباشر عبر الإنترنت: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكن للمشتركين المميزين بث التغطية الكاملة لـSuperSport عبر تطبيق DStv Stream.