Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport
Neil Bennett

جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في الكونغو: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة الكونغو في كأس العالم.

بثوث تلفزيون كأس العالم 2026 في الكونغو

لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج، اتصل بخادم في الكونغو وقم ببث مباريات كأس العالم على القنوات الوطنية المجانية مثل RTNC (راديو-تلفزيون ناسيونال كونغوليز) و Tele Congo (في جمهورية الكونغو).

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو ناسيونال دي كولومبيا | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

New World Sport App

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في الكونغو؟

في الكونغو (التي تشمل كلًا من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين شبكات إقليمية كبرى وهيئات البث العامة الوطنية.

إليك بالضبط كيفية متابعة البطولة:

  • التلفزيون المدفوع:New World TV هي صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة في أفريقيا جنوب الصحراء وستبث المباريات بشكل أساسي بالفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، SuperSport ستقدم تغطية شاملة متميزة عبر التلفزيون المدفوع، مع بث جميع المباريات الـ104 عبر مجموعة قنواتها الرياضية المخصصة عبر منصات الأقمار الصناعية مثل DStv وCanal+.
  • البث المجاني: تتعاون New World TV مع هيئات البث الوطنية المحلية لضمان وصول الجمهور. وبسبب ذلك، من المتوقع أن توفر هيئات البث العامة الوطنية مثل RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise في جمهورية الكونغو الديمقراطية) وTele Congo (في جمهورية الكونغو) تغطية تلفزيونية مجانية للمباريات الرئيسية، بما في ذلك المباريات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأفريقية.
  • البث المباشر عبر الإنترنت: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكن للمشتركين المميزين بث التغطية الكاملة لـSuperSport عبر تطبيق DStv Stream.