جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في السنغال: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 الخاصة بالسنغال

لمشاهدة البث المحلي لمشوار السنغال في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام شبكة VPN الخاصة بك للاتصال بخادم سنغالي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات السنغال على هيئة البث الوطني المجاني RTS.

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في السنغال؟

في السنغال، حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة مملوكة لهيئة البث العامة الوطنية، الإذاعة والتلفزيون السنغالي (RTS)، إلى جانب شبكات إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

RTS: بصفته هيئة البث العامة الوطنية، ستبث RTS مباريات رئيسية من البطولة مباشرة ومجانًا بالكامل عبر قنواتها الأرضية والفضائية. يمكنك متابعة جميع مباريات المجموعة الأولى المرتقبة للغاية لأسود التيرانغا ضد فرنسا والنرويج والعراق، وكذلك نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والإقليمي

RTS Digital & New World TV: للوصول الرقمي الشامل، يمكن للمشاهدين داخل البلاد بث اختيارات مباريات RTS المجانية عبر الإنترنت. تتوفر تغطية كاملة على مستوى البطولة لجميع المباريات الـ104، إلى جانب تعليق متعدد اللغات وتحليل معمق في الاستوديو، عبر أصحاب حقوق التلفزيون المدفوع الإقليميين مثل New World TV ومنصات البث المعتمدة لديهم.







