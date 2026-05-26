البرازيل بثوث تلفزيونية لكأس العالم FIFA 2026
من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في البرازيل؟
في البرازيل، تُقسَّم حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بين شبكات التلفزيون التقليدية الكبرى والمنصات الرقمية.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:
- التلفزيون المجاني & التلفزيون المدفوع:مجموعة غلوبو (عبر TV Globo وSporTV) هي القوة التقليدية الثقيلة هنا. سيبثون كل مباراة يشارك فيها المنتخب الوطني البرازيلي، والنهائي، ونصف المباريات المتبقية في البطولة. بالإضافة إلى ذلك، SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) وN Sports يمتلكان حقوق بث تلفزيوني جزئية.
- البث المباشر المجاني: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت، فإن منصة الرياضة الرقمية ذات الشعبية الهائلة CazéTV ستبث جميع مباريات البطولة الـ104 مباشرة ومجانًا بالكامل على YouTube.
- البث عبر التطبيق: يمكنك أيضًا بث تغطية غلوبو عبر خدمة البث الرسمية الخاصة بهم، Globoplay.