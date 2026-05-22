بثوث الأرجنتين لكأس العالم FIFA 2026

حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم FIFA 2026 في الأرجنتين

في الأرجنتين، تُوزَّع حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 عبر مزيج من الشبكات المجانية، وقنوات التلفزيون المدفوع، ومنصات البث عبر الإنترنت. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المشجعون من الوصول إلى البطولة عبر عدة وسائل.

إليك التفصيل الكامل لأماكن مشاهدة كأس العالم 2026 في الأرجنتين:

الجهة الناقلة النوع TV Pública مجاني Telefe مجاني TyC Sports تلفزيون مدفوع DSports (DirecTV) تلفزيون مدفوع

خيارات البث عبر الإنترنت والخيارات الرقمية

Paramount+ / Flow: من خلال شراكة حديثة، ستكون التغطية الشاملة لـ DSports لجميع المباريات الـ 104 متاحة أيضًا عبر Paramount+ للمشتركين لدى مزودي الكابل الرئيسيين مثل Flow.

Disney+ Premium: يمتلك حقوق البث الإقليمي عبر الإنترنت في أمريكا الجنوبية لبث متزامن لحزمة كبيرة من المباريات، بما في ذلك تلك التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأرجنتيني.

Radio Nacional: لمن يفضلون الصوت، ستوفر شبكة الإذاعة العامة تعليقًا مباشرًا كاملًا لمباريات الأرجنتين في جميع أنحاء البلاد.

سواء كنت تبحث عن البث الوطني المجاني لـ لا ألبيسيليستي على TV Pública أو تريد مشاهدة كل مباراة واحدة من البطولة عبر DSports، فستتوفر لديك الكثير من الخيارات لمتابعة الأحداث.