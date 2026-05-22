جدول بث كأس العالم 2026 على التلفزيون في الأرجنتين: البث المباشر، دليل القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة الأرجنتين في كأس العالم.

بثوث الأرجنتين لكأس العالم FIFA 2026

لمشاهدة البثوث المحلية من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم أرجنتيني وقم ببث مباريات كأس العالم مجانًا على TV Publica.

🌍 البلد / المنطقة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

TV Publica | Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

كاراكول تي في | تلفزيون RCN | DIRECTV Sports كولومبيا | DGO | ديبورتيس RCN مباشر | كاراكول بلاي | ditu | راديو كولومبيا الوطني | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

تيليتيكا القناة 7 | أزتيكا ديبورتيس مباشر | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

سيغما تي في

🇨🇿 تشيكيا

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 بلاي الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports الإكوادور | DGO | تيليأمازوناس | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

القناة 4 السلفادور | أزتيكا ديبورتيس مباشر | تيغو سبورتس السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 المملكة المتحدة | ITVX | STV اسكتلندا | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go


حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم FIFA 2026 في الأرجنتين

في الأرجنتين، تُوزَّع حقوق البث لكأس العالم FIFA 2026 عبر مزيج من الشبكات المجانية، وقنوات التلفزيون المدفوع، ومنصات البث عبر الإنترنت. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المشجعون من الوصول إلى البطولة عبر عدة وسائل.

إليك التفصيل الكامل لأماكن مشاهدة كأس العالم 2026 في الأرجنتين:

الجهة الناقلة

النوع

TV Pública

مجاني

Telefe

مجاني

TyC Sports

تلفزيون مدفوع

DSports (DirecTV)

تلفزيون مدفوع

خيارات البث عبر الإنترنت والخيارات الرقمية

  • Paramount+ / Flow: من خلال شراكة حديثة، ستكون التغطية الشاملة لـ DSports لجميع المباريات الـ 104 متاحة أيضًا عبر Paramount+ للمشتركين لدى مزودي الكابل الرئيسيين مثل Flow.
  • Disney+ Premium: يمتلك حقوق البث الإقليمي عبر الإنترنت في أمريكا الجنوبية لبث متزامن لحزمة كبيرة من المباريات، بما في ذلك تلك التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأرجنتيني.
  • Radio Nacional: لمن يفضلون الصوت، ستوفر شبكة الإذاعة العامة تعليقًا مباشرًا كاملًا لمباريات الأرجنتين في جميع أنحاء البلاد.

سواء كنت تبحث عن البث الوطني المجاني لـ لا ألبيسيليستي على TV Pública أو تريد مشاهدة كل مباراة واحدة من البطولة عبر DSports، فستتوفر لديك الكثير من الخيارات لمتابعة الأحداث.