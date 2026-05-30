عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 الخاصة باسكتلندا

لمشاهدة البث المحلي لحملة اسكتلندا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في المملكة المتحدة وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات اسكتلندا على القنوات الوطنية المجانية BBC (عبر BBC iPlayer) و STV (عبر STV Player).

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في اسكتلندا؟

في اسكتلندا، تُشترك حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة بالكامل بين هيئتي البث العام الرئيسيتين في المملكة المتحدة، BBC وITV (مع امتلاك STV لترخيص البث الأرضي المحلي لاسكتلندا).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

BBC Scotland & STV: بصفتهما جهتي البث الوطنيتين المجانيتين، ستقوم هاتان الشبكتان بتقسيم جدول البطولة لتوفير تغطية شاملة على التلفزيون المفتوح. يمكنك متابعة مباريات البطولة الرئيسية، بما في ذلك جميع مباريات اسكتلندا المرتقبة للغاية في المجموعة C ضد البرازيل والمغرب وهايتي، وكذلك نهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 الرقمي والبث المجاني

BBC iPlayer & STV Player: للوصول الرقمي الشامل، ستعكس كلتا الشبكتين نصفيهما المعنيين من جدول البطولة عبر الإنترنت. يمكن للمشاهدين داخل البلاد بث جميع تغذيات المباريات المباشرة، ومتابعة أبرز اللقطات عند الطلب، ومشاهدة تحليل الاستوديو من الخبراء على أجهزة الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي مجانًا تمامًا باستخدام تطبيقَي BBC iPlayer و STV Player .







