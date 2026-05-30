جدول بث تونس لكأس العالم 2026 على التلفزيون: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 لتونس

لمشاهدة البث المحلي لمشوار تونس في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم تونسي أو قطري وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات تونس على القنوات المجانية beIN SPORTS أو TOD، بينما تتم التغطية الإقليمية المميزة الكاملة عبر شبكة beIN SPORTS MAX .

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في تونس؟

في تونس، تُحتفظ حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة حصريًا من قبل شبكة الرياضة الإقليمية، beIN SPORTS.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

beIN SPORTS NEWS: باعتبارها قناة الشبكة المجانية غير المشفرة، ستوفر هذه القناة تحديثات أرضية وفضائية مفتوحة، وأخبار البطولة المتواصلة، وردود فعل مباشرة من معسكرات الفرق. قد تُتاح أيضًا بعض المباريات البارزة المختارة، بما في ذلك نهائي كأس العالم وحفلات الافتتاح، للمشاهدة دون اشتراك.

📱 البث الرقمي والمميز

beIN SPORTS MAX & CONNECT: للوصول الرقمي الشامل، تُعد المنظومة المميزة للمُذيع الموطن الأساسي للبطولة داخل تونس، حيث تبث جميع المباريات الـ104 مباشرة. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة بالكامل - بما في ذلك مباريات المجموعة السادسة شديدة التنافس لنسور قرطاج ضد السويد واليابان وهولندا - عبر تطبيق beIN SPORTS CONNECT وخدمة البث TOD وقنوات MAX التلفزيونية الفضائية المخصصة لهم.







