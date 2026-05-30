تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

جدول بث تلفزيون كأس العالم 2026 لمنتخب أوروغواي: البث المباشر، القنوات، القائمة الكاملة للمباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة أوروغواي في كأس العالم.

عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 الخاصة بأوروغواي

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار أوروغواي في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام الـ VPN للاتصال بخادم أوروغواي وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات أوروغواي على هيئة البث العام الوطني المجانيTNU (Canal 5)، وكذلك عبر منصة البث ذات الوصول المفتوح Antel TV.

🌎 الدولة

📺 الجهة الناقلة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN Japan

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق نيو وورلد سبورت

🇲🇽 المكسيك

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Netherlands

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من الذي سيعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في أوروغواي؟

في أوروغواي، ترتكز حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة على هيئة البث العامة الوطنية، Canal 5، وعملاق الاتصالات Antel، إلى جانب تغطية إقليمية مميزة من DirecTV Sports. 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني 

Canal 5: بصفته هيئة البث العامة الوطنية، سيوفر Canal 5 تغطية واسعة مجانية لأهم المباريات. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة مجانًا تمامًا - بما في ذلك جميع مباريات La Celeste المرتقبة للغاية ونهائي كأس العالم - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في الكابل.

📱 البث الرقمي والمميز 

Antel TV & DGO: للوصول الرقمي الشامل، ستوفر المنصة الرقمية العامة Antel TV بثًا مباشرًا مجانيًا لاختيارات المباريات المجانية للمشاهدين داخل البلاد. ولتغطية كاملة للبطولة بأكملها لجميع المباريات الـ 104، تُعد DirecTV Sports (DSports) الوجهة الأساسية للتلفزيون المدفوع على مستوى البلاد، حيث تقدم بثًا مباشرًا كاملًا للمباريات، وتغطية متعددة الزوايا، وتحليلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات البث الخاصة بها وتطبيق البث DGO .