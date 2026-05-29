عمليات البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في أوروغواي

لمشاهدة البثوث المحلية لمشوار أوروغواي في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ما عليك سوى استخدام شبكة VPN للاتصال بخادم أوروغواياني وبث الأحداث مباشرة. ستُعرض جميع مباريات أوروغواي على هيئة البث العام الوطني المجانيTNU (Canal 5)، وكذلك عبر منصة البث ذات الوصول المفتوح Antel TV.

من يعرض كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في أوروغواي؟

في أوروغواي، ترتكز حقوق البث الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2026 القادمة على هيئة البث العامة الوطنية، Canal 5، وعملاق الاتصالات Antel، إلى جانب تغطية إقليمية مميزة من DirecTV Sports.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

Canal 5: بصفته هيئة البث العامة الوطنية، سيوفر Canal 5 تغطية واسعة مجانية لأهم المباريات. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة مجانًا تمامًا - بما في ذلك جميع مباريات La Celeste المرتقبة للغاية ونهائي كأس العالم - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في الكابل.

📱 البث الرقمي والمميز

Antel TV & DGO: للوصول الرقمي الشامل، ستوفر المنصة الرقمية العامة Antel TV بثًا مباشرًا مجانيًا لاختيارات المباريات المجانية للمشاهدين داخل البلاد. ولتغطية كاملة للبطولة بأكملها لجميع المباريات الـ 104، تُعد DirecTV Sports (DSports) الوجهة الأساسية للتلفزيون المدفوع على مستوى البلاد، حيث تقدم بثًا مباشرًا كاملًا للمباريات، وتغطية متعددة الزوايا، وتحليلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات البث الخاصة بها وتطبيق البث DGO .







