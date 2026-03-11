جدل في ديربي ميلانو: دوفيري يحكم مباراة مونزا-باليرمو، وأبيسو يعين لحكم مباراة نابولي-ليتشي

نهاية ساخنة في آخر ديربي مادونينا بين ميلان وإنتر، بعد لمسة بذراع سامويل ريتشي في منطقة إنتر، خلال الدقائق الإضافية، قبل لحظات من صافرة النهاية التي أطلقها دانييلي دوفيري. تجاهل الحكم الروماني الحادثة، وهو قرار أيده VAR روزاريو أبيسو الذي لم يقترح عليه إجراء أي مراجعة على أرض الملعب: طريقة عمل حظيت بتقييم إيجابي من قبل AIA خلال اللقاء التقليدي مع Open VAR.





التعيينات - تم تعيين الحكمين أيضًا للعطلة القادمة: لن يحكم دوفيري في الدوري الممتاز في الجولة القادمة، بل في الدوري الإيطالي الثاني، حيث سيكون مشغولًا بإدارة مباراة مهمة.

قرر المسؤول عن التعيينات جيانلوكا روتشي "منح" حكمًا خبيرًا مثل الروماني إلى الدرجة الثانية في الجولة الثلاثين من الموسم العادي، حيث سيحكم في ملعب U-Power في مونزا، في المباراة بين أصحاب الأرض وباليرمو، المقرر إجراؤها يوم السبت الساعة 17:15. أما بالنسبة للحكم الصقلي أبيسو، الذي كان مسؤولاً عن VAR في الديربي، فسيكون عليه أن يتولى مباراة أخرى في الدوري الإيطالي، وهي مباراة نابولي وليتشي، التي تم تعيينه فيها كحكم رئيسي.