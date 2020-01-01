جداليات سعودية | من الأحق بلقب العالمي؟ الهلال أم النصر .. الحقيقة كاملة

من يستحق لقب العالمي؟

لقب العالمي هو الذي أشعل النقاش بين جمهوري الهلال والنصر بالمملكة العربية السعودية، حيث تبادل الجمهوريين الاتهامات، سواء بالحصول على لقب ليس من حق "الأصفر"، أو سرقة "الأزرق" له.

هذا اللقب تسبب في جدال كبير في الشارع السعودي، بين جمهوري الهلال والنصر، خاصة بعد تتويج الموج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، والتأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم للأندية.

ولكن دعونا نروي القصة من البداية وحتى الآن.

لماذا تم تلقيب النصر بالعالمي؟

يعد نادي النصر هو أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية عام 2000 التي أقيمت في البرازيل لأول مرة في التاريخ، وذلك بصفته بطلًا لكأس السوبر الآسيوي، وممثلًا عن القارة الآسيوية.

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ولذلك تم إطلاق لقب العالمي عليه، خاصة وأنه حقق نتائج جيدة في المونديال، بالفوز على الرجاء المغربي، وخسارة أمام ريال مدريد الإسباني وكورينثيانز البرازيلي.

التشكيك في عالمية النصر

جاء تشكيك بعض الجماهير في عالمية النصر، نظرًا لطريقة تأهله إلى كأس العالم للأندية، حيث توج بكأس السوبر الآسيوي عام 1998، وتمت المفاضلة بينه وبين جوبيلو إيواتا الياباني بالتصويت.

تم التصويت بين النصر "بطل السوبر الآسيوي 1998"، وجوبيلو إيواتا " بطل السوبر الآسيوي 1999"، حيث حصل أصفر الرياض على 6 أصوات، مقابل صوت وحيد للفريق الياباني، حسبما قال الأمير وليد بن بدر عضو لجنة المسابقات وقتها.

جماهير الهلال شككت في تأهل النصر إلى كأس العالم للأندية، ومن ثم لقب "العالمي" الذي حصل عليه بـ"التصويت".

لافتة الزعيم العالمي!

قبل تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بالتحديد خلال شهر أكتوبر 2019 جمعت مباراة بين الهلال والنصر بالدوري، وقامت جماهير النصر برفع لافتة مكتوب عليها "الزعيم العالمي"، هدفها استفزاز جماهير الهلال.

اللافتة جاءت مستفزة، لأن لقب الزعيم هو الذي يلقبه جماهير الهلال لفريقهم، بأنه زعيم الكرة السعودية وقارة آسيا، ولكن تمت إزالة هذه اللافتة قبل انطلاق المباراة، خوفًا من حدوث مشاحنات وأزمات بين جمهور الفريقين.

العالمية هلالية!

بعد تأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية، بدأت جماهيره بترديد لقب الزعيم العالمي على فريقها، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد الياباني.

ويرى جماهير الهلال بأن فريقها هو من يستحق لقب العالمي، لأنه تأهل إلى المونديال دون "تصويت" وباستحقاق، بعد التتويج باللقب الآسيوي المؤهل إلى المونديال.

ألقاب جماهيرية

ولكن دعونا نتحدث بواقعية، اللقب ما هو إلا أمر شرفي يتعلق بالجماهير فقط، وليس باللقب الرسمي الذي يجب أن يحدث عليه كل هذا الجدل.