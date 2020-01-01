جحفلي: تغيير الجابر وجيسوس تسبب في ضياع بطولات من الهلال

جحفلي يتحدث عن سبب تغير معاملة جمهور النصر له.

أكد محمد جحفلي، مدافع نادي الهلال ، على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولكن فهد المفرج لاعب الزعيم السابق، نجح في تغيير مساري إلى القلعة الزرقاء.

وكان محمد جحفلي لاعبًا في صفوف نادي الفيصلي، قبل الانتقال إلى الهلال في عام 2015، بعد صراع مع نادي الاتحاد.

جحفلي قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف أم" السعودية: "جمهور النصر تعامل معي بأسلوب مغاير، بعد هدفي الشهير في مرماهم، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (هدف الجحفلة)".

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مدافع الهلال تابع: "تغيير سامي الجابر رئيس النادي السابق وجورج جيسوس مدرب الفريق السابق، أضاع كل البطولات الموسم الماضي، وسامي الجابر شخص مختلف".

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محمد جحفلي واصل: "جيسوس مدرب كبير، ويعد من أعظم المدربين الذين مروا على الكرة السعودية، وعدم إشراكي كان قناعة فنية، وأحترم وجهات نظر المدربين، لأن هذه كرة القدم".

ونجح الهلال في ضم جحفلي من الفيصلي في نهاية ديسمبر 2014، قادمًا من الفيصلي ، مقابل 8 ملايين ريال، بعقد متد إلى 5 سنوات قادمة.