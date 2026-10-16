جائزة أفضل لاعب في آسيا.. ثنائي سعودي ينافس نجم إيران في المونديال

تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي تشهد حضورًا سعوديًا بارزًا بوجود نجم الهلال وقائد المنتخب سالم الدوسري، ومهاجم الأهلي فراس البريكان.





ويسعى سالم الدوسري إلى كتابة فصل جديد في مسيرته القارية، بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عامي 2022 و2025، ليصبح مرشحًا لتحقيق إنجاز تاريخي بحصدها للمرة الثالثة، ويخوض قائد الهلال المنافسة مدفوعًا بمكانته بين أبرز نجوم الكرة السعودية، وبما قدمه من مستويات لافتة خلال الفترة الماضية.

وقدم الدوسري موسمًا مميزًا مع الهلال، الذي أنهى منافسات الدوري السعودي لموسم 2025-2026 في المركز الثاني دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تُوّج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، ليواصل النجم السعودي حضوره المؤثر في النجاحات المحلية، ويعزز حظوظه في المنافسة على الجائزة القارية.

أما فراس البريكان، فيخوض سباق أفضل لاعب في آسيا للمرة الأولى، بعدما ترك بصمة مهمة مع الأهلي السعودي خلال موسم 2025-2026، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليسهم في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية تواليًا.

ويمنح هذا الإنجاز المهاجم السعودي دفعة قوية في منافسة تضم أسماء تمتلك خبرة طويلة على المستوى القاري.

ولم تقتصر إنجازات البريكان على مشاركاته مع الأهلي، إذ شارك أساسيًا في مباريات المنتخب السعودي الثلاث خلال كأس العالم 2026، كما أسهم في تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج العربي، وأنهى البطولة هدافًا برصيد ثلاثة أهداف، ليجمع بين التألق مع ناديه والحضور المؤثر على مستوى المنتخب، في عام شهد محطات مهمة في مسيرته.

وفي المقابل، يدخل الإيراني علي رضا بيرانفاند المنافسة بعد عام شهد حضورًا لافتًا على المستويين الدولي والقاري؛ إذ كان الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، كما ساعد نادي تراكتور على بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026.

يمثل هذا الترشيح الثاني للحارس البالغ من العمر 34 عامًا، بعدما سبق أن دخل قائمة المرشحين عام 2019، لتكتمل بذلك المنافسة الثلاثية على واحدة من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم الآسيوية.