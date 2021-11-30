جائزة جديدة؟ .. الكشف عن سبب غياب صلاح عن حفل الكرة الذهبية

ظهر محمد صلاح ليلة أمس في إمارة موناكو بفرنسا وذلك من أجل استلام جائزة القدم الذهبية لعام 2021، خلال حفل أقيم، مساء الاثنين، والذي تزامن مع حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس.

وتُمنح جائزة القدم الذهبية للاعبين الأفضل على مستوى العالم، والذين حققوا إنجازات على المستويين الفردي والجماعي، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 28 عامًا.

صلاح حصد الجائزة متفوقًا على باقة من النجوم العالمية أبرزهم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما،

سيرخيو راموس، سيرخيو أجويرو، روبرت ليفاندوفسكي، نيمار، جيرارد بيكيه، روميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.





ماذا قال صلاح؟



حصد النجم المصري جائزة جديدة ليلة أمس وقد خطفت زوجتة، ماجي صادق الأضواء بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية بدلًا منه.

وتحدث صلاح في لقاء مع "سكاي إيطاليا" على هامش الحفل حيث استذكر ماضيه في إيطاليا، قائلًا: "لقد ساعدني القدوم إلى الدوري الإيطالي كثيرًا لأنه عندما كنت في تشيلسي كان علي تغيير نوع كرة القدم وثقافتي، وشعرت أنني بحاجة إلى تغيير طريقي في اللعب، وساعدتني إيطاليا، أريد أن أحيي مشجعي روما وفيورنتينا على حد سواء، لقد قضيت وقتًا رائعًا هناك، لقد كانوا رائعين وجعلوني أشعر دائما بحبهم".

وعن تجاوزه الرقم القياسي للأسطورة الإيفوارية، ديدييه دروجبا، أضاف النجم المصري: "كان ذلك بمثابة دافع لأنه أسطورة، نحن نعرف بعضنا البعض، وهو صديق لي، كان ذلك دافعا آخر لي للتغلب على رقمه القياسي، وقد فعلت ذلك".

من حقق هذه الجائزة من العرب؟

بات محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وكذلك ثالث لاعب إفريقي، بعد ديديه دروجبا و صامويل إيتو.

وفي سياق منفصل، احتل محمد صلاح المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021، في الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

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